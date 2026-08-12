El padre de la bebé de tres meses muerta en Toro, Zamora, afirma que se tropezó y cayó con ella en brazos

Además de tomar declaración al padre y la madre, que dijo que no estaba en casa, la jueza también requirió escuchar a la abuela de la bebé

En libertad con cargos de homicidio imprudente los padres del bebé muerto en Toro en Zamora

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ZamoraLa investigación para tratar de esclarecer la muerte de una bebé de tres meses en Toro, Zamora, continúa. Según los resultados preliminares de la autopsia, la pequeña murió el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria, mientras sus padres, que fueron detenidos y después puestos en libertad con cargos, están acusados de homicidio por imprudencia, tal como ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Sobre los progenitores, que tienen ahora la obligación de presentarse en los juzgados una vez por semana y no pueden salir del territorio nacional tras retirarles el pasaporte también como medida cautelar, se centran ahora todas las pesquisas. En sus declaraciones, la madre ha asegurado que se encontraba fuera de casa, mientras el padre afirmó que se encontraba con la niña en brazos cuando cayó con ella tras un tropiezo.

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La jueza citó a declarar a los padres y también a la abuela de la bebé muerta en Toro, Zamora, por circunstancias que se investigan

La detención inicial de ambos, por orden del Tribunal de Instancia de Toro, se produjo después de que fuese imposible certificar la muerte natural de la pequeña. Fue un familiar que se encontraba al cargo de la niña quien dio aviso a los servicios sanitarios, que se desplazaron inmediatamente hasta la vivienda de la localidad zamorana, donde ocurrieron los hechos, sobre los cuales el tribunal ha decretado que las diligencias sean secretas.

Allí, dicho familiar contó que contó que la muerte de la menor se había producido durante la noche por causas desconocidas. Sin embargo, y sobre ello, el informe de la autopsia del Instituto Anatómico Forense de Zamora apunta a un fallecimiento por insuficiencia respiratoria; algo que podría haber sido causado por asfixia por el propio cuerpo del bebé o por aplastamiento, según informa Diario de Castilla y León.

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Al respecto, además de las declaraciones de la madre y el padre de la bebé, que apuntó en su declaración a ese tropiezo con la niña en brazos, la jueza también llamó a declarar a la abuela de la niña, dado que era ella quien tenía la responsabilidad de guardadora legal, según avanza el citado medio, que indica, sin que hayan trascendido mayores detalles al respecto, que la bebé no podía pernoctar con sus padres.

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En este contexto, y bajo secreto de las actuaciones, los agentes continúan investigando lo ocurrido para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en la muerte de la pequeña.