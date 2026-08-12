Lorena Romera 12 AGO 2026 - 13:06h.

Juan Faro defiende a Maica Benedicto de las críticas por posar desde el coche de la última de sus polémicas

Maica Benedicto y Juan Faro, pillados en su cita más romántica en Ibiza

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Maica Benedicto ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas tras publicar en sus redes un recopilatorio de fotos de sus días de desconexión en Ibiza. Entre las imágenes de su estancia en la isla, la ganadora de 'Supervivientes' ha compartido un selfie en el interior del llamativo deportivo naranja de Juan Faro. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios. Y para responder a las críticas ha estado el empresario, que ha sacado a relucir su tono provocador para defender a la influencer.

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Un gesto público de apoyo que se suma ahora al importante paso que dio el propio Juan Faro hace apenas unos días a través de su perfil de Instagram, donde compartía la primera fotografía en la que podíamos ver a Maica, haciendo oficial ante sus seguidores la relación que existe. Una imagen en la que podíamos verles juntos por primera vez, disfrutando de una travesía en barco.

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Sin embargo, este avance en su historia coincide con un momento de gran tensión mediática para la murciana. La que se diera a conocer en 'Gran Hermano' no podía evitar romper a llorar en pleno directo cuando le preguntaban sobre su nueva ilusión, sobre el que no dejan de tratar de advertirla. "Se le tacha de ser una persona malísima y oscura, y no es así. A él le da igual quedar bien o quedar mal. Es buena persona y a mí me trata muy bien", decía entre lágrimas.

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A esta presión acumulada se ha sumado la última controversia. Juan Faro publicaba en sus redes un vídeo mostrando una pistola, lo que generaba un sinfín de dudas y comentarios. En el polémico vídeo, el empresario aparecía precisamente en el vehículo desde el que Maica se ha fotografiado ahora. De ahí que esta usuaria le haya echado en cara lo siguiente: "En el selfie del coche naranja te falta la pistola de tu novio".

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Un señalamiento al que Juan Faro ha contestado tirando de ironía, poco después de haber dado explicaciones en el programa 'Vamos a ver'. El joven justificó su comportamiento asegurando que ha convivido años con pistolas (por su pasado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y que era plenamente consciente de lo que esas imágenes iban a ocasionar.

"Me gusta la polémica", expresaba. Ahora, para defender a Maica Benedicto de las críticas de esta usuaria, que la acusaba de "faltarle la pistola" en la foto, Juan Faro ha comentado con puro sarcasmo: "Y la droga, no te olvides de la droga". Una contundente y provocadora respuesta con la que el empresario busca dar un golpe en la mesa y proteger a la influencer de los ataques.