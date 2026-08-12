Pedro Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial en Lanzarote con un 75% de visibilidad

Llega el día del histórico eclipse total de Sol: España, el mejor escenario para verlo
Galicia será el primer lugar dónde se verá el eclipse total de sol y Baleares, el último, donde se despedirá, sobre las 19:38
Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España
Ha llegado el día para ver el histórico eclipse total de sol. Millones de personas en España e Islandia, los mejores escenarios para ver el fenómeno, este miércoles, se han preparado para presenciarlo. Han comprados gafas protectoras y han viajado a zonas para ser testigos privilegiados de un evento astronómico único.
El eclipse se verá parcialmente en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor sitio para contemplarlo.
Galicia será el primer 'balcón' donde se podrá contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.
La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona,Lleida, Castellón, Valencia y Palma.
Baleares, será la última: en las islas se despedirá el eclipse sobre las 19:38 cuando la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte.
Los expertos llevan semanas alertando y recomendando la observación más segura de este fenómeno astronómico excepcional. Los riegos se han agrupado en posibles golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita; también hay advertencia especial sobre la protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina), entre otros.
Pedro Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial en Lanzarote con un 75% de visibilidad
El presidente del Gobierno seguirá el eclipse solar total desde la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote, y no se desplazará a la península ibérica para presenciar el fenómeno astronómico, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. España será el mejor lugar del mundo para contemplar el eclipse de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas. Sánchez junto a su familia se encuentra de vacaciones de verano en Lanzarote, donde la visibilidad será alrededor del 75% y no total como en gran parte de la península ibérica.
Las Comunidades activan planes de seguridad en carreteras y espacios forestales por la llegada del eclipse solar
En Cataluña se regula el tráfico hacia los puntos habilitados para ver el eclipse con restricciones de velocidad. En Baleares el control se ampliará al mar por el aumento de las embarcaciones.
La Policía Nacional despliega unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse
La Policía Nacional desplegará unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de las personas que se desplacen para ver el eclipse solar de este miércoles. El dispositivo tiene por objetivo evitar que la singular afluencia de visitantes y observadores derive en incidentes que puedan afectar a la seguridad pública.
Los agentes se encargarán de vigilar los principales puntos de observación, evitar la saturación o el colapso en los accesos a los miradores o zonas elevadas así como el bloqueo de vías de emergencia.
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En Javalambre, en Teruel la fiesta por el eclipse solar comienza antes
En el pueblo de Teruel, donde hay instalado un observatorio, ya comenzaron a celebrar con música y fiesta el eclipse total de sol.
Qué impacto tendrá el eclipse solar sobre los animales
Dos proyectos en Cataluña analizarán los efectos del eclipse solar en la fauna. ECOECLIPSE y TriEclipse recogerán datos sobre el comportamiento de los animales durante el eclipse. El proyecto ECOECLIPSE, estudiará los cambios en la actividad de aves y murciélagos ante la rápida caída de la luz asociación a los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028.
TriEclipse grabará en vídeo la reacción de los animales durante este eclipse solar y también los que sucederán en 2027 y 2028. En concreto, participan en el experimento la Reserva Natural de Mas de Melons y el centro de fauna de Vallcalent.
Consejos para ver el eclipse solar con seguridad para ti y para los demás
- Hidrátate con frecuencia para evitar los golpes de calor
- Protege los ojos unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina
- Evitar paradas en arcenes si vas en coche
- Respeta las áreas naturales: evita dejar residuos o perturbar a la fauna
- Prohibido hacer fuego por el riesgo de incendios forestales
- Evita estacionar sobre vegetación seca
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