Pedro Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial en Lanzarote con un 75% de visibilidad

Zoe Armenteros 12 AGO 2026 - 08:41h.

Galicia será el primer lugar dónde se verá el eclipse total de sol y Baleares, el último, donde se despedirá, sobre las 19:38

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Ha llegado el día para ver el histórico eclipse total de sol. Millones de personas en España e Islandia, los mejores escenarios para ver el fenómeno, este miércoles, se han preparado para presenciarlo. Han comprados gafas protectoras y han viajado a zonas para ser testigos privilegiados de un evento astronómico único.

El eclipse se verá parcialmente en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor sitio para contemplarlo.

Galicia será el primer 'balcón' donde se podrá contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.

La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona,Lleida, Castellón, Valencia y Palma.

Baleares, será la última: en las islas se despedirá el eclipse sobre las 19:38 cuando la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte.

Los expertos llevan semanas alertando y recomendando la observación más segura de este fenómeno astronómico excepcional. Los riegos se han agrupado en posibles golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita; también hay advertencia especial sobre la protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina), entre otros.