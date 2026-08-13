Amazon Music Unlimited: 30 días gratis para escuchar 100 millones de canciones sin anuncios

telecinco.es 13 AGO 2026 - 12:05h.

Si te gusta escuchar música a diario, esta promoción de Amazon Music puede ser una buena oportunidad para probar un servicio de streaming sin pagar durante el primer mes.

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Si te gusta escuchar música a diario, esta promoción puede ser una buena oportunidad para probar un servicio de streaming sin pagar durante el primer mes. Amazon Music Unlimited ofrece 30 días gratis a los nuevos clientes, con acceso ilimitado a un catálogo de 100 millones de canciones y sin anuncios. Después del periodo de prueba, el precio pasa a ser de 12,99 euros al mes, aunque puedes cancelar cuando quieras.

Durante estos 30 días, podrás acceder a todo el catálogo de Amazon Music Unlimited bajo demanda, por lo que tendrás libertad para elegir qué escuchar en cada momento. Desde los últimos lanzamientos hasta grandes clásicos, pasando por playlists seleccionadas para diferentes momentos del día, el servicio permite crear una biblioteca musical adaptada a tus gustos.

Además de los 100 millones de canciones, la plataforma ofrece también podcasts sin anuncios y más de 700.000 audiolibros, por lo que la suscripción no se limita únicamente a la música. También incluye acceso a contenidos en alta calidad, con opciones de audio HD y Ultra HD para quienes buscan una experiencia sonora más cuidada.

Susbribirme gratis a Amazon Music Unlimited

Sonido con calidad premium

Para quienes disfrutan especialmente de la música, otro de sus atractivos es la posibilidad de escuchar canciones en HD y Ultra HD. La plataforma ofrece audio con calidad de CD y también pistas con una calidad superior, de hasta 24 bits y 192 kHz, además de álbumes remasterizados y playlists seleccionadas en estos formatos.

El servicio también permite disfrutar del audio espacial, diseñado para ofrecer una experiencia más envolvente y tridimensional en los dispositivos compatibles. De esta forma, determinadas canciones pueden reproducirse con una sensación de mayor amplitud y profundidad.

Acceder a la prueba gratuita

Una prueba sin compromiso

La principal ventaja de esta oferta es que puedes probar Amazon Music Unlimited durante 30 días completamente gratis. No tendrás que pagar nada durante el periodo promocional y, si decides que el servicio no es para ti, puedes cancelar antes de que termine la prueba para evitar el siguiente cobro.

De este modo, con esta promoción los nuevos clientes pueden comprobar durante un mes si Amazon Music Unlimited encaja con sus hábitos de escucha sin asumir el coste de una suscripción desde el primer día. Los 30 días gratuitos permiten acceder al catálogo completo y disfrutar de música sin anuncios y bajo demanda.

Eso sí, queremos recordarte que la oferta es válida únicamente para clientes nuevos. Una vez finalizado el periodo gratuito, la suscripción tiene un coste de 12,99 euros al mes, salvo que se cancele previamente.

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