Iria Sebastià Valencia, 13 AGO 2026 - 04:30h.

Las gafas no se deben tirar al contenedor amarillo, se debe separar el cartón de las lentes

Las gafas homologadas para el eclipse solar pueden guardarse para futuros eventos si no presentan daños

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Después de meses de espera, y después de haber presenciado el esperado eclipse solar, surge la duda de qué hacer con las gafas de protección. Ante el riesgo de que estos objetos acaben en el entorno natural, algunas empresas animan a guardarlas, si continúan en perfecto estado.

Una de las principales opciones es la reutilización. Aquellas gafas que se mantengan intactas pueden conservarse para próximos eventos (como los eclipses totales previstos para 2027 y 2028) o cederse a escuelas y asociaciones. Los expertos explican que estos elementos pueden ser guardados en lugares secos y ser utilizables hasta durante diez años. Mariam Aragó, optometrista, explica que se pueden guardar las gafas para el futuro sin problema.

No hay ningún material tóxico que ponga en riesgo nuestra salud ocular Europa Press

Nunca al contenedor amarillo

Si el filtro se encuentra deteriorado o se decide descartarlo, hay que reciclarlo según las partes. Las gafas compuestas con montura de papel o cartón deben desmontarse para ir al contenedor azul, mientras que el filtro solar irá al contenedor de resto.

En las gafas donde resulte imposible separar el filtro de las lentes, Ecoembes aconseja tirarlo todo directamente al contenedor de resto. Además, remarcan que nunca deben depositarse en el contenedor amarillo, pues mezclar las gafas con otro tipo de residuos podría comprometer el proceso de reciclaje del resto de envases.