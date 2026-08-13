Lidia González 13 AGO 2026 - 09:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si le ha molestado lo que ha ocurrido entre Atamán y Andrea Canel: su conversación con ella

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Leila León ha dado un paso al frente para responder a todo lo que se ha dicho con relación a su exnovio y no ha rehuido a ninguna pregunta al respecto. Después de que Yuli Cagna y Lucas Mera hayan sido pillados besándose en un festival, otro protagonista de la edición se ha convertido en el centro de las miradas. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio sobre el lío de Atamán y Andrea Cannel. La influencer se ha mostrado muy clara para contar todo lo que pasó y ha opinado sin filtros sobre ello. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para hacer frente a todo lo que se ha estado diciendo después del aluvión de comentarios que ha recibido a través de las redes sociales. “La semana pasada pasaron cosas”, comienza anunciando. La influencer, que ha actualizado el estado de su relación con su expareja, aclara si le molestó lo que ocurrió entre Atamán y Andrea Cannel y asegura tajantemente: “Me pareció falso”. La canaria explica el motivo por el que hace esta afirmación y cuenta todos los detalles.

Además, Leila León se ha mojado completamente a la hora de decir si piensa que Atamán lo hizo para molestarla y desvela la conversación que tuvo con Andrea Cannel tras lo que sucedió. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si cree que tiene futuro esa relación y no duda en dedicarles unas palabras. ¡Dale al play y descubre, en exclusiva, la versión de la canaria sobre lo que ocurrió, en Mediaset Infinity!