Lorena Romera 12 AGO 2026 - 14:46h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ya ha recibido el alta hospitalaria tras ser intervenido de urgencia

Darío Linero, ingresado en el hospital: "Ha habido ciertas complicaciones en la operación"

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Tras varios días de incertidumbre y preocupación por su estado de salud, Darío Linero por fin ha recibido el alta hospitalaria. Después de haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia en una operación en la que sufrió complicaciones, el exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha reaparecido en sus redes sociales para explicar al detalle su diagnóstico y lamentar las secuelas que sufre tras varios días de ingreso.

Según ha relatado el que fuera novio de Almudena Porras en un vídeo que ha grabado al regresar a casa, el origen de las complicaciones estuvo en el tiempo que tardó en acudir al centro médico. Darío reconoce que comenzó a sentir dolores agudos que se extendían por el abdomen y la espalda, pero que al ser "muy cazurro" estuvo algún tiempo aguantando el malestar pensando que se le terminarían pasando.

"Aguanté el dolor, pero llegó un momento que empezó a darme fiebre. Me tomaba pastillas y la fiebre no se me quitaba", expresa el de Málaga, que fue cuando se dio cuenta de que debía de acudir cuando antes a urgencias. Aunque en un primer momento los médicos pensaron que podía tratarse de un cólico nefrítico, las pruebas radiológicas confirmaron que sufría una apendicitis.

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La situación se complicó al llegar al hospital, ya que el cuadro estaba muy evolucionado: el apéndice estaba "bastante pasado" y la infección se había extendido por la zona pélvica, presentando una acumulación de pus que obligó a intervenir de urgencia y a prolongar su ingreso hospitalario más de lo previsto. "Todo eso hizo que se complicara la operación y que tuviera que pasar más tiempo ingresado", ha explicado el televisivo.

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Las secuelas que sufre Darío Linero tras su ingreso

A pesar de haber recibido el alta y ya estar recuperándose de este revés de salud, Darío Linero lamenta las secuelas que sufre tras este largo periodo hospitalizado. Y es que el joven ha experimentado una notable pérdida de peso y masa muscular:

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"Esta vez creo que es incluso peor que cuando vine de Honduras porque he perdido masa muscular. Me fastidia bastante porque había estado bastante centrado en el gimnasio y había recuperado bastante mi físico, pero me ha venido esto y otra vez lo he vuelto a perder".

Pero este susto le ha servido para reorganizar sus prioridades y darse cuenta de que lo importante siempre es la salud. En este vídeo, Darío Linero ha querido agradecer el trato que ha recibido por parte del personal sanitario durante su estancia en el hospital y se ha mostrado optimista, enfocado en su recuperación y en ir adaptándose poco a poco en su nueva rutina.