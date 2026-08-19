Un lavavajillas estrecho para una limpieza a fondo: así es el Serie 6000 de AEG

telecinco.es 19 AGO 2026 - 10:57h.

El lavavajillas Serie 6000 SatelliteClean tiene capacidad para 9 cubiertos y un ancho de solo 45 cm.

Los mejores robots de cocina de este año: más valorados, marcas y precios

Compartir







Cuando el espacio en la cocina es limitado, encontrar electrodomésticos que quepan bien sin sacrificar prestaciones puede convertirse en todo un reto. Pero con el lavavajillas AEG Serie 6000 SatelliteClean, no tendrás ningún problema. Este modelo apuesta por un formato compacto de 45 cm de ancho y ofrece capacidad para 9 cubiertos, por lo que resulta especialmente práctico para cocinas pequeñas o para hogares que no necesitan un modelo de gran tamaño.

Estos días, gracias a las rebajas de verano de AEG, tiene un descuentazo de 120€. ¿Verdad que es una pasada? Pues te vamos a dar una gran noticia: puedes bajarle todavía más el precio si usas nuestro cupón 10DESCAEG en el momento de realizar la compra.

Aprovechar chollazo

Lo que has de saber del lavavajillas AG Serie 6000 SatelliteClean

45 cm de ancho

Capacidad para 9 cubiertos

Sistema SatelliteClean para una mayor cobertura de lavado

Cesta superior QuickLift regulable en altura

Función ExtraHygiene

Programa rápido de 30 minutos

Nivel de ruido de 46 dB

Clase de eficiencia energética E

Limpieza potente incluso en un formato compacto

No vamos a negarte que este lavavajillas de AEG nos encanta por muchas razones, pero queremos empezar hablándote de su sistema SatelliteClean, que está diseñado para mejorar la distribución del agua dentro del lavavajillas y conseguir una cobertura de lavado hasta tres veces mayor. De esta forma, el agua puede alcanzar diferentes rincones del interior y contribuir a una limpieza más completa de la vajilla. Además, gracias a la función ExtraHygiene ofrece una limpieza especialmente intensa, eliminando más del 99,9999% de bacterias y virus de la vajilla.

Por su lado, la cesta superior QuickLift permite modificar su altura para adaptarla a las necesidades de cada carga. Esto facilita colocar piezas de diferentes tamaños y aprovechar mejor el espacio disponible en el interior.

Aprovechar chollazo

Recuerda que si usas nuestro cupón 10DESCAEG obtendrás un 10% de descuento adicional.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos cubiertos puede lavar?

Tiene capacidad para 9 cubiertos.

¿Cuenta con un programa rápido?

Sí. Incorpora un programa de 30 minutos para realizar lavados en poco tiempo.

¿Se puede regular la cesta superior?

Sí. La cesta QuickLift puede subir o bajar para adaptar mejor el espacio interior.

¿Qué nivel de ruido tiene?

Su nivel de ruido es de 46 dB, según las especificaciones del producto.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.