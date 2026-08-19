Esto es solo una parte del casting del programa, el cual encontrarás al completo en Mediaset Infinity

En Mediaset Infinity encontrarás todos los programas completos de 'La isla de las tentaciones': ¡No te lo pierdas!

Compartir







Ya queda menos para que una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' aterrice en Telecinco. La espera se hace larga, pero no te preocupes: para amenizarla puedes ir disfrutando del casting del programa, el cual puedes ver al completo en la plataforma de Mediaset Infinity.

La presentación de los solteros que tratan de hacerse con el billete a República Dominicana es tan solo una parte del mismo, pero te servirá de avance para calmar las ganas de descubrir quiénes serán los protagonistas de esta edición.

El equipo les daba la bienvenida y todos se daban los últimos retoques antes de exponer qué es lo que les convierte en unos tentadores irresistibles. En el video principal encontrarás los mejores momentos del casting de los solteros que, seguro, te sacarán alguna que otra sonrisa.

Otros contenidos que encontrarás en el programa completo

Este momentazo no es el único que incluye el programa completo, disponible en Mediaset Infinity, también podrás ver cómo fue la llegada de los solteros que aspiran a entrar en 'La isla de las tentaciones 11':

Todos venían bien preparados y dispuestos a comerse la pantalla, por lo que no podía faltar en este casting las frases con las que todos ellos se presentarían ante las parejas que pondrán en esta edición su amor a prueba:

Además, en el programa completo también aparecen míticos protagonistas del programa, como es el caso de Montoya. El sevillano no duda en aconsejar a los aspirantes a tentadores por si tuvieran la oportunidad de volar hasta las famosas villas de República Dominicana: