El alcalde de Isla Cristina ha explicado que los responsables trataron de despistar a las autoridades en su huida

Isla Cristina amanece blindada por las fuerzas de seguridad tras el triple crimen: "Una escena dantesca"

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HuelvaLas autoridades siguen tras la pista de los autores del triple crimen perpetrado en la barriada de El Rocío de la localidad onubense de Isla Cristina, donde tras abrir fuego anoche desde una motocicleta, acabaron con la vida de tres miembros de una misma familia: una mujer que estaba embarazada de ocho meses, su madre de 62 años y su hijo menor de 16.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:00 horas, cuando los implicados, dos individuos a los que vieron encapuchados, comenzaron a disparar. En el tiroteo, además, dejaron heridas a otras dos personas, una de ellas de gravedad. Después, se dieron a la fuga y en la huida llegaron a quemar en un pinar la motocicleta que utilizaron; una maniobra que buscaba el objetivo de despistar a las autoridades, según ha explicado ahora el alcalde del municipio, Genaro Orta.

Investigan si el triple crimen de Isla Cristina se trata de un ajuste de cuentas

Tras desatarse “la alarma en el pueblo”, como ha explicado el regidor, la Guardia Civil se halla en la búsqueda de los responsables del triple crimen, que podrían haber actuado por "un ajuste de cuentas entre miembros de diferentes clanes", según las primeras hipótesis, aunque no se descarta nada por el momento y la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Concretamente, y respecto a esa hipótesis, se analiza si el caso tiene relación con un tiroteo que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón de la capital onubense en septiembre de 2024 y que se saldó con un muerto y dos heridos. En aquella ocasión, el presunto autor de los disparos mortales se dio a la fuga inmediatamente tras los hechos, si bien semanas después fue localizado y detenido en Gijón, Asturias, por la Policía Nacional.

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Después de eso, y en las semanas posteriores, se registraron varios tiroteos adicionales de represalia o amedrentamiento en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina donde se refugiaron varios familiares del agresor.

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No en vano, en la localidad, en mayo de 2025, la Guardia Civil desplegó un operativo y detuvo a tres personas de este entorno por amenazar a vecinos con armas de fuego y realizar disparos desde azoteas. Además, dos meses después, en julio, se registró otro tiroteo que se saldó con un hombre muerto y una mujer herida.

La Guardia Civil busca a los autores del tiroteo, que ha dejado tres muertos

Tras lo ocurrido en la noche de este domingo, los agentes de la Benemérita han activado ahora un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda para la localización de los autores del triple crimen, recordando al mismo tiempo que cualquier dato sobre su paradero o cualquier pista sobre los hechos se puede aportar de forma confidencial a través del teléfono 062 o en cualquier dependencia de la Guardia Civil.

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En el lugar donde ocurrió todo, los cuerpos sin vida de las tres víctimas yacieron durante un tiempo hasta que fueron cubiertos y trasladados al Anatómico Forense tras la llegada del juez de la zona: “La alarma en el pueblo es muy grande”, ha dicho el alcalde en declaraciones a Canal Sur Radio, donde ha calificado la escena tras el crimen de “dantesca”.

Asegurando que había en el lugar una gran cantidad de casquillos ha lamentado lo sucedido, así como algunas imágenes de los hechos que han trascendido a través de las redes sociales.