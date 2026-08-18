Lidia González 18 AGO 2026 - 10:07h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ explica en qué punto se encuentra su amistad con Mario Jefferson tras su desencuentro

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Sandra Barrios ha hecho un viaje a Málaga muy importante en el que ha visto a una persona con la que ha tenido un desencuentro recientemente y ha llegado el momento de contar todo lo que ha pasado entre ellos. Después de sincerarse sobre los miedos de abrirle su corazón a su nueva ilusión, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ aclaran su relación tras su enfado. Los influencers cuentan cómo se ha desarrollado toda esta situación entre ellos y se reencuentran frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Te vendió por un paquete de pipas”, asegura Gloria González, que también ha estado presente en este momento tan decisivo. La creadora de contenido y el cantante han decidido contar toda la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos. La influencer, que hace unas semanas confesaba su enfado con su excompañero de reality, ha explicado cómo sucedió todo y el motivo por el que tuvieron este desencuentro.

Ahora, ha llegado el momento de que los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano DÚO’ se sienten, cara a cara, para resolver toda la situación que se dio entre ellos y desvelen en qué punto se encuentra su amistad después de lo que sucedió. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta su versión de la historia y escucha la del cantante. Además, Gloria añade: “Menuda liasteis los dos”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!