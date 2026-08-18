Lorena Romera 18 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' emite un comunicado asegurando que no puede regresar a España con sus hijos porque André Carrillo "no le da el permiso"

Suhaila Jad habla del futuro de sus hijos tras la ruptura con André Carrillo

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Suhaila Jad ha vuelto a pronunciarse sobre su separación de André Carrillo y lo hace en un duro comunicado emitido a través de su perfil de Instagram. La que fuera concursante de 'Supervivientes' asegura que el futbolista todavía no le habría dado permiso para regresar a España junto a sus hijos y sostiene que esta situación está afectando también a los planes de los menores. Además, en estos stories realiza nuevas y graves acusaciones sobre los once años que ha compartido con el deportista.

"El innombrable aún no me da el permiso para poder vivir en España, después de todas las barbaridades que me ha hecho", comienza relatando la que fuera tronista de 'MyHyV', que explica que sus hijos deseaban viajar a la península para estar con sus primos, pero que finalmente no han podido disfrutar de unas vacaciones junto a su familia. "Sin embargo, él sí fue en Navidades, ha ido ahora y ya está planeando las de diciembre", añade.

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La creadora de continúa continúa haciendo un duro balance de los años de relación con Carrillo. "No le parece suficiente todo el daño que me ha causado; me ha destruido psicológicamente", subraya. La influencer afirma que el sufrimiento también "destrozó" sus dos embarazos. Tanto es así, que no consigue ni siquiera ver las fotografías de sus hijos recién nacidos porque, según relata, esas imágenes le recuerdan el "sufrimiento" que pasó durante aquella etapa.

En este comunicado, la que fuera concursante de 'Supervivientes acusa a su expareja de haber metido a otras mujeres en el domicilio familiar. "El innombrable ha metido mujeres en nuestra casa, haciendo cómplices a nuestros empleados", afirma. Según su versión, Carrillo "ha jugado con mi vida y con mis sentimientos durante once años" y habría destruido "lo más importante" para ella: el hogar de sus hijos.

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"Dejé todo para construir nuestra familia y lo acompañé de manera incondicional. Me dediqué profundamente y con muchísimo amor a mi hogar", explica. En este punto, Suhaila asegura que tenía sus propios sueños y oportunidades profesionales, pero que decidió dedicarse a su familia.

"Y ahora tengo que aguantar comentarios humillantes como: 'Si no fuera por mí, no tendrías lo que tienes' o 'yo soy el que paga las cosas porque es mi dinero'. Se le olvida que cuando lo conocí no era nadie ni tenía nada. Todos sus amigos siempre le decían que lo mejor que le había pasado era conocerme, porque si no, le hubiese pasado como a otros jugadores de Perú que por la vida que hacían no llegaron a nada", apunta.

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De lo que se arrepiente Suhaila es de no haber tomado la decisión antes. "Tenía que haberme ido desde la primera falta de respeto (...) Decidí separarme porque ya era imposible creer en sus mentiras, sus explicaciones y sus manipulaciones; de verdad, sentía que me estaba enfermando”, relata en este comunicado en el que lamenta no poder regresar a España. "Tampoco entiende que el daño que me hace a mí, desgraciadamente, afecta a nuestros hijos y a su bienestar", zanja.