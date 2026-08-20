Limpieza y cuidado de la sonrisa en un solo cepillo: cuatro modos y luz LED azul

telecinco.es 20 AGO 2026 - 13:49h.

El ToothCare WhiteTeeth Premium ofrece hasta 180 días de autonomía y cuenta con resistencia al agua IPX7 para facilitar el uso y la limpieza.

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Cepillarse los dientes forma parte de la rutina diaria, pero no siempre prestamos atención a si estamos dedicando suficiente tiempo a cada zona de la boca. Por eso, entendemos que quieras hacerte con el ToothCare WhiteTeeth Premium, un cepillo de dientes eléctrico que incorpora diferentes funciones para facilitar un cepillado más controlado y personalizado. Sus cuatro modos y tres niveles de intensidad permiten adaptar la limpieza, y la pantalla ofrece información sobre el proceso.

Cecotec lo tiene rebajado un 23%, así que no hay mejor momento que este para hacer la compra y empezar a cuidar la sonrisa.

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Datos principales del ToothCare WhiteTeeth Premium

Tecnología Whitening Tech con luz LED azul

4 modos: Whitening, Fast, Deep y Soft

3 niveles de intensidad

Hasta 180 días de autonomía

Pantalla con información sobre el cepillado

Aviso para cambiar de zona durante la limpieza

Cuatro modos para adaptar el cepillado

No todas las personas buscan exactamente lo mismo al cepillarse. Por ello, el ToothCare WhiteTeeth Premium ofrece cuatro modos diferentes: Whitening, Fast, Deep y Soft, que permiten adaptar la experiencia según las preferencias y necesidades de cada usuario. Además, sus tres niveles de intensidad ofrecen todavía más posibilidades para encontrar el ajuste más cómodo.

Por otro lado, la tecnología Whitening Tech incorpora una luz LED azul que, según el fabricante, ayuda a disminuir las manchas superficiales y mejorar la blancura de la sonrisa. Pero sin duda, una de sus características más llamativas es su autonomía. El cepillo ofrece hasta 180 días de uso con una sola carga, según las especificaciones del producto. Esto puede resultar especialmente práctico para quienes viajan con frecuencia o simplemente prefieren olvidarse de cargar el cepillo constantemente. Cuando llegue el momento de recargarlo, cuenta con una base de carga incluida.

Dicho esto, queremos recordarte que hoy, en la web de Cecotec, puedes encontrarlo con un 23% de descuento. ¿No te parece que es el momento de dar el paso y pasarte al cepillo de dientes eléctrico?

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Preguntas frecuentes

¿Se puede regular la intensidad?

Sí. Dispone de tres niveles de intensidad para adaptar el cepillado a las preferencias de cada usuario.

¿Cuánto dura la batería?

Ofrece hasta 180 días de autonomía con una sola carga, según el fabricante.

¿Se puede utilizar con agua?

Sí. Cuenta con certificación IPX7, por lo que es resistente al agua y facilita tanto su uso como su limpieza.

¿Qué incluye el producto?

Incluye el cepillo eléctrico, dos cabezales y una base de carga.

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