Celia Molina 20 AGO 2026 - 11:50h.

El futbolista ha publicado un carrusel de imágenes de su hija Ainhoa, fallecida en el terremoto de Venezuela el pasado mes de junio

El futbolista argentino Lucas Trejo reaparece tras perder a su mujer y a sus hijos en el terremoto de Venezuela: "A mi familia"

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Lucas Trejo, el futbolista argentino destinado a La Guaria que perdió a toda su familia en el doble terremoto de Venezuela, ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales. El pasado 24 de junio, en torno a las 18:00 horas de la tarde, un doble seísmo, de 7.2 y 7.5 de magnitud, sacudió la localidad costera donde Trejo se alojaba con su familia, mientras él se encontraba en el centro de entrenamiento.

Después de 72 (desesperadas) horas de búsqueda bajo los escombros, el futbolista encontró los cuerpos sin vida de su mujer, Yanina Maranella y de sus dos hijos: Aarón, de 7 años y Ainhoa, de 5. Y, ahora, aferrándose a la religión, intenta continuar con su vida en Argentina, donde se ha reunido con sus padres y hermanos, que estaban muy preocupados por él en la distancia.

Según comunicó a la prensa su hermana, Karen Trejo, Lucas tuvo que ser "medicado y sedado" tras conocer, de primera mano, que toda su familia había parecido en el terremoto. Y, tras un relativo silencio en las redes sociales, ha sido él mismo quien ha regresado a la vida pública, siempre refugiándose en sus creencias y en el amor que le procesa a su mujer y a sus hijos.

"Feliz cumpleaños princesa Nanu"

Con mucho dolor y emoción, el jugador ha felicitado el cumpleaños a su hija Ainhoa, a la que llamaban cariñosamente Nanu, con una entrada en la que la niña aparece en un vídeo en La Guaira, justo en el bloque de apartamentos que se derrumbó.

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En la grabación, la pequeña sale junto a su madre, Yanina, y dice que está muy agradecida "por las hermosas vistas" del mar que tenía desde su bloque de edificios. Una imagen que cobra mucha más relevancia al saber que, días después, quedaría sepultada bajo el mismo.

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"Perder a mi familia era lo que más me aterraba en la vida"

Lucas también ha publicado varias fotografías de los anteriores cumpleaños de la niña, junto a un desgarrador texto: "Feliz cumpleaños mi Princesa Nanu!! (6) Nada de lo que te pueda decir alcanza, nada. Te amo con todo mi corazón hija. Besos llenos de lágrimas al cielo", ha dicho.

No es la primera vez que el jugador de La Guaira habla de sus hijos desde que estos murieron. El día en el que se cumplió un mes del trágico terremoto que le ha costado la vida, al menos, a 6.438 personas, él mismo narró en sus redes sociales cómo fueron aquellas 72 angustiosas horas de búsqueda en las que rezó para encontrar vivos a los miembros de su familia:

"Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me toco buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida… no había nada que me aterrara mas en mi existencia", recordó Trejo, que sobrevive ahora gracias al apoyo de sus amistades y de la congregación religiosa a la que pertenece. Gracias a su fe, está seguro de que volverá a "encontrarse con los suyos" algún día.