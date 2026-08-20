El temblor se ha podido sentir en torno a las 02:15 horas y se han registrado otras cinco réplicas de madrugada en un nuevo susto para los ciudadanos

Reabren este jueves la Capilla Real, el monasterio La Cartuja y la Abadía del Sacromonte de Granada tras los terremotos

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GranadaLa actividad sísmica continúa en Granada, que la pasada noche vivía una nueva réplica de magnitud 3,4 y con epicentro en Dílar, a unos 13 kilómetros al sur de la capital, según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que captaron un total de seis seísmos la pasada noche.

Según el organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el terremoto de mayor magnitud en la madrugada ya de este jueves ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros. Todo ello, mientras algunos expertos apuntan que la alarma sísmica en la provincia no tiene fecha de fin.

Granada vuelve a temblar mientras algunos siguen durmiendo en los parques

El temblor en Dílar se ha podido sentir en torno a las 02:15 horas, en un nuevo susto para los ciudadanos en plena madrugada y mientras algunos todavía siguen durmiendo a la intemperie ante el temor a estos temblores y sus consecuencias.

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Tras varios días con mucha actividad sísmica, especialmente desde el viernes 14 de agosto, y con terremotos de magnitud 4,8, como el del sábado 15 con epicentro en Alhendín o el del martes 18 en Gójar, algunos se sienten más seguros pernoctando en los parques que dentro de sus propias casas. Así, en barrios como el Zaidin, –uno de los más afectados–, se puede ver todavía, –dos días después de ese seísmo en Gójar–, a distintos residentes con colchones y tiendas de campaña en plena vía pública.

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También con hamacas, sillas y distintos enseres personales, algunas familias se han instalado junto a una pista deportiva para pasar las noches, siendo varias de ellas las que aseguran que no se atreven a volver a sus casas porque las réplicas continúan y tienen la intención de quedarse en el exterior hasta que la situación, al menos, se estabilice.

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Seis nuevas réplicas durante la noche

Al temblor principal de la madrugada, –el de 3,4, por el que el servicio de emergencias 112 de Andalucía ha llegado a recibir llamadas desde Granda capital y localidades como Maracena, Las Gabias o Alhendín, aunque no constan nuevos daños–, se han sumado otros cinco concentrados entre las 2:28 y las 6:28 de este jueves, con intensidades de hasta 2,2, y epicentro en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

Todos ellos, se suman a la larga lista de temblores que continúa registrando la provincia andaluza, algo que ha obligado a la Junta de Andalucía a mantener activa en la región a la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico.