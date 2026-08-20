Lidia González 20 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la conversación que ha tenido con Claudia Chacón y desvela si realmente ha hecho un comentario despectivo hacia ella

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Mar Ruiz no ha querido quedarse callada después de la situación en la que se ha visto en vuelta y ha roto su silencio para contestar a todo. Después de retirarse el ácido hialurónico de los labios y enseñar el resultado, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su polémica con Claudia Chacón. La influencer ha querido explicarse tras todo lo que se ha dicho sobre ella y ha cargado directamente contra Bayan Al Masri, diciendo todo lo que piensa. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Hace tan solo unos días, Claudia Chacón confesaba que había tenido un gran enfrentamiento con Bayan Al Masri durante un festival en el que habían coincidido. Tras ello, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ sacaba a la luz el duro comentario que Mar habría hecho sobre ellas, según Bayan. Nada más hacerse pública esta noticia, Mar se ha puesto en contacto con la creadora de contenido para afrontar la situación y desvela el contenido de su conversación.

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“Lo he hablado con ella”, asegura tajantemente. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si hizo ese comentario despectivo hacia la influencer y desvela lo que opina realmente sobre ella y su paso por República Dominicana. Además, tampoco ha dejado la oportunidad de responder contundentemente a Bayan Al Masri, la persona que le trasladó esta información a Claudia: “Cuando tiene problemas con alguien, intenta hacerte la vida imposible”.

La reacción de Claudia Chacón tras descubrir lo que Mar Ruiz habría dicho de ella

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Claudia Chacón se sentaba frente a las cámaras de mtmad para ser muy clara y explicar cómo se siente tras recibir una complicada información. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reaccionaba al descubrir lo que Mar Ruiz habría dicho sobre ella. La influencer da su versión de la historia y, visiblemente enfadada, responde a ese duro comentario. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!