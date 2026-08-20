Los dos encapuchados que abrieron fuego permanecen a la fuga mientras continúa el amplio despliegue policial en la provincia onubense para localizarlos

Alerta tras el triple crimen de Isla Cristina, Huelva: temor a represalias y tanatorios vigilados en plena búsqueda de los autores del tiroteo

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HuelvaCon la investigación bajo secreto de sumario, las últimas novedades en el caso vinculado al triple crimen de Isla Cristina, cuyos autores, dos encapuchados que abrieron fuego desde una motocicleta, continúan a la fuga, tienen que ver con el estado de las dos personas que resultaron heridas en el tiroteo: un joven de 18 años en estado grave, –hijo y nieto respectivamente de las dos mujeres asesinadas–, y un adolescente que recibió un impacto de bala en una pierna.

El peor parado de estos dos fue el sobrino del conocido como Manuel ‘El Baba’, individuo vinculado al clan de los Salazar que fue detenido bajo la acusación de haber perpetrado un tiroteo en septiembre de 2024 en el que acabó con la vida de uno de sus cuñados, –Ramón Moriña–, e hirió a otro de ellos, –Luis–, al que dejó con una bala en la cabeza. Desde entonces, entre los Salazar y los Moriña, ambos clanes vinculados además al narcotráfico, se libra un enfrentamiento que ya se ha cobrado cinco víctimas mortales, dado que se cree que lo ocurrido en el municipio onubense forma parte del ajuste de cuentas y el ‘ojo por ojo y diente por diente’ que vienen librando desde años atrás.

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El nieto de ‘El Baba’, fuera de peligro tras el tiroteo en Isla Cristina

El domingo, y después de un tiempo en el que el conflicto parecía haberse calmado, esos dos encapuchados, sin embargo, volvieron a reactivarlo con el peor derramamiento de sangre hasta la fecha relacionado con la lucha de clanes. Desde la motocicleta, dispararon contra media familia de ‘El Baba’ en la barriada de El Rocío, donde permanecían exiliados de acuerdo con la ley gitana después de que Manuel abriese primero fuego en ese septiembre de 2024.

Los encapuchados, concretamente, mataron a la madre de ‘El Baba’, de 62 años, y también a su hermana, de 39, que estaba embarazada de ocho meses, y cuyo bebé también murió.

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En la ráfaga de disparos, además, mataron a Hugo, un joven de 16 años que tan solo iba a ver a su novia, que nada tenía que ver con los clanes y que no tenía ningún parentesco familiar con ninguno de los implicados. Simplemente, pasaba por allí cuando se encontró con la fatal escena.

En el acto criminal, además, los encapuchados dispararon contra el sobrino de ‘El Baba’, –de 18 años e hijo de la embarazada–, al que hirieron de gravedad, pero del que ahora se sabe, según avanza Huelva Información, que está fuera de peligro y su estado no reviste riesgo vital, aunque permanezca ingresado en un hospital de la provincia onubense.

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Con lesiones graves en el torso y una extremidad superior, su vida estaría así fuera de peligro.

Por su parte, el segundo herido en el tiroteo, como Hugo, es otro adolescente que nada tenía que ver con la lucha de clanes y que permanece estable y también fuera de peligro.

Las autoridades buscan a los autores del triple crimen de Isla Cristina

Tras estos hechos, que se remontan al conflicto entre el matrimonio de Manuel ‘El Baba’ y su esposa Saray Moriña cuando ésta manifestó su deseo de separarse de él, lo que terminó en un conflicto que detonó con el tiroteo del 10 de septiembre de 2024 y que continúo con otros tantos como el de junio de 2025, en el que asesinaron a un padrastro de ‘El Baba’, las autoridades trabajan con la hipótesis de que todo, en efecto, se trate de un ajuste de cuentas en el marco de esta larga guerra de clanes.

Con el municipio de Isla Cristina aún alarmado por los hechos, especialmente estando los autores del triple crimen todavía a la fuga, las autoridades han dispuesto un amplio dispositivo para tratar de encontrarlos, así como para garantizar la seguridad en los puntos más sensibles de la región por su vinculación con los clanes.

En ese sentido, se vigilan varias barriadas e incluso tanatorios ante posibles represalias y amenazas. Concretamente, y tal como expresó la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se han activado preventivamente operativos de vigilancia también de la Policía Nacional en las barriadas de El Torrejón, –el escenario del tiroteo de 2024–, y Pérez Cubillas en Huelva capital; puntos con vinculación con los clanes que estarían implicados en los hechos.

Además, como señaló el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, han cerrado perimetralmente” el término municipal, aumentando la “vigilancia en las fronteras limítrofes” mientras se sigue buscando con un “amplio despliegue” a los autores de la última matanza.