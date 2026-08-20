Claudia Martínez desvela el día exacto en el que se quedó embarazada

Natalia Sette 20 AGO 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el día en el que concibió a la pequeña Valentina junto a Mario González

Claudia Martínez, embarazada de 37 semanas, se tiñe los pelos de la barriga por un complejo

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Claudia Martínez continúa compartiendo los momentos más emotivos de la recta final de su embarazo a punto de dar la bienvenida a Valentina. Tras hablar recientemente sobre el melasma que le apareció en la cara , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a sorprender a su comunidad desvelando el día exacto en el que se quedó embarazada de de primera hija en común con Mario González.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado una serie de fotografías de finales de 2025 para desvelar el secreto mejor guardado de su embarazo. “Este es el día que me quedé. Diría que fue después de la foto pero... no estoy segura jajaja. Sea como sea, ya me tocaba la barriga, es muy fuerte”, ha comenzado relatando con nostalgia.

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Fue justo en la etapa en la que su reconciliación con Mario aún no se había hecho pública. Con la cercanía que la caracteriza, la influencer ha recordado lo surrealista que resulta analizar ese momento estando ahora a punto de dar a luz.

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Claudia comparte un ‘reel’ del momento en el que Sandra Barneda le preguntó por Mario en un debate al que asistió. “Aquí nadie sabía que habíamos vuelto y resulta que ese día concebimos a nuestra bebé. Es que lo veo y lloro y me río a la vez”, ha confesado.

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Ante la estupefacción de una seguidora que le preguntaba si realmente sabía el momento preciso de la concepción, Claudia ha dado todos los detalles médicos y personales. “La doctora me dijo el 26 de noviembre y quiero creerla porque pasó lo que os acabo de enseñar y justo ese día fuimos a ver nuestra primera casa para mudarnos juntos”, ha explicado entusiasmada.

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Además, la joven ha aportado un dato clave que confirma la teoría: “Me parece bonito creer que fue en esa fecha. Además, los días de antes yo había estado en Barcelona, así que no es viable. Diremos para siempre que fue el 26/11/2025 ¿vale?”.

Al mostrar las fotografías de hace meses, la creadora de contenido ha reflexionado sobre los evidentes cambios físicos de su rostro y la aparición de la típica "cara de embarazada". Para su sorpresa, la reacción de algunos seguidores no ha sido del todo positiva-

“Me estáis deprimiendo con algunos mensajes diciéndome que no os acordáis de cómo era (y que qué guapa jajaja). Me estáis llamando fea ahora y estoy embarazada chicas, eso no se hace que estoy sensible”, ha expresado entre bromas y lamentos.