La tablet HUAWEI que quiere sustituir a tu portátil: 14 horas de batería, pencil y con descuento

telecinco.es 21 AGO 2026 - 12:26h.

Toma apuntes, lee PDFs sin cansarte y trabaja hasta 14 horas seguidas sin cargador con la MatePad 11.5 S

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Las tablets son la alternativa al portátil para quienes necesitan estudiar o trabajar fuera de casa. Sin embargo, no todas consiguen el equilibrio entre ligereza, pantalla cómoda para leer durante horas y una batería que aguante todo el día sin buscar un enchufe. La HUAWEI MatePad 11.5 S ofrece un chasis de metal ultrafino y un rendimiento pensado para la productividad. Una opción idónea para renovar tu equipo de trabajo, disponible ahora con 80 euros de descuento en la tienda oficial de HUAWEI.

Prestaciones destacadas de la HUAWEI MatePad 11.5 S

Pantalla FullView de 11,5 pulgadas (3:2): proporción optimizada para mostrar más contenido vertical en documentos, PDFs y webs.

proporción optimizada para mostrar más contenido vertical en documentos, PDFs y webs. Tasa de refresco de 144 Hz: desplazamiento ultrasuave por menús, documentos extensos y páginas de lectura.

desplazamiento ultrasuave por menús, documentos extensos y páginas de lectura. Batería de 8.800 mAh: enorme autonomía de hasta 14 horas de uso continuado para aguantar toda la jornada sin enchufes.

enorme autonomía de hasta 14 horas de uso continuado para aguantar toda la jornada sin enchufes. Cuerpo metálico ultrafino: chasis en aluminio de solo 6,1 mm de grosor y 515 gramos de peso para llevarla sin esfuerzo.

chasis en aluminio de solo 6,1 mm de grosor y 515 gramos de peso para llevarla sin esfuerzo. Sistema de sonido HUAWEI Histen 9.0: cuatro altavoces ajustados para ofrecer voz nítida en videollamadas y gran potencia multimedia.

Comprar en HUAWEI por 419 euros

Fluidez en multitarea y accesorios para trabajar mejor

Para quienes buscan sustituir el portátil tradicional, la HUAWEI MatePad 11.5 S ofrece un entorno idóneo para la productividad. Su compatibilidad con el HUAWEI M-Pencil permite escribir a mano alzada con la misma naturalidad que en papel, mientras que la opción de añadir un teclado magnético la convierte en una opción completa y versátil.

Además, incorpora un sistema de refrigeración eficiente que disipa la temperatura de forma homogénea. Esto evita bloqueos o bajadas de rendimiento cuando se utilizan varias aplicaciones en pantalla dividida o se ejecutan herramientas más exigentes durante horas.

Preguntas frecuentes sobre la HUAWEI MatePad 11.5 S

¿Cuánto tarda en cargarse su gran batería?

Cuenta con tecnología de carga rápida HUAWEI SuperCharge de 40 W. Con solo media hora conectada recupera energía para varias horas de trabajo, alcanzando el 100% en poco tiempo.

¿Se pueden utilizar el lápiz y el teclado al mismo tiempo?

Sí, ambos accesorios funcionan de forma simultánea sin interferencias, el teclado se conecta rápidamente mientras el M-Pencil permanece acoplado magnéticamente para cargarse de forma inalámbrica.

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Trabaja o estudia con la tranquilidad de no depender del cargador a mitad del día. Consigue la HUAWEI MatePad 11.5 S con 80 euros de descuento en la tienda oficial de HUAWEI.

Fotos: HUAWEI.

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