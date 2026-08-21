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La desesperación de Mariano, vecino de Ceuta, se ha intensificado tras la habilitación de nuevos campamentos ha obligado a despejar la Playa del Trampolín. Los servicios de limpieza han retirado las chabolas, mientras los migrantes desalojados han quedado agrupados y han sido trasladados a los campamentos habilitados. Sin embargo, quienes no han optado por los campamentos han buscado huecos entre calles, portales y bloques de viviendas.

Mariano ha explicado en 'La mirada crítica': "Ahora el problema se ha multiplicado por cinco. La basura que antes dejaban en la playa ahora la están esparciendo por toda la ciudad".

Este vecino ha señalado que antes ya vivía con miedo, pero que ahora la situación se ha agravado todavía más porque hay personas que se han asentado alrededor de su edificio.

Según ha relatado, han dormido en su descansillo, en el portal y en la calle, una situación que ha afectado a toda su familia. Mariano ha añadido: "Mi mujer y mi hijo no han podido ir a la calle. Ella va a coger una depresión de caballo". Ha denunciado que los campamentos no han recogido a quienes estaban asentados: "Nos han engañado. Ahora tengo a los que estaban en la playa y a los los que viven aquí"

Mariano, vecino enfadado por la gestión de los realojos de los migrantes: "La crisis migratoria la hemos tenido nosotros, los que hemos vivido en Ceuta"

La situación ha generado críticas hacia las autoridades, a las que Mariano ha reclamado una respuesta. El vecino ha considerado que el delegado del Gobierno no ha ofrecido soluciones y ha afirmado: "No ha salido ni una sola vez a ver nuestra problemática".

Además, ha sostenido que la Policía Nacional y la Guardia Civil están "atadas de pies y manos" y ha reclamado que el delegado del Gobierno les de "una solución ya". La concentración de personas en las inmediaciones de los edificios ha mantenido la preocupación vecinal.

Mariano ha insistido que "esto no es normal" y ha concluido: "La crisis migratoria la hemos tenido nosotros, los que hemos vivido en Ceuta".