Equipo mtmad 21 AGO 2026 - 12:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' contesta a los 'haters' y sale en defensa de Juan Faro

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Maica Benedicto confirmó su relación con Juan Faro después de que fueran pillados juntos en Ibiza, pero ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido muchas críticas respecto a su nueva ilusión. Maica da un paso al frente y sale en defensa de Juan Faro y contesta a sus haters.

La influencer explica que tiene muchos mensajes bonitos, pero añade que hay otros muchos ''feos y despectivos'': ''Son muy dañinos, no sabía yo que el conocer a alguien me iba a llevar a leer esta clase de comentarios''.

Además, revela cómo se siente pese a las críticas recibidas estos meses :''Si ahora tengo una ilusión, voy a seguir, a pesar de que a unos les guste y a otros no (...) Voy a seguir haciendo lo que mi corazón diga sin intentar agradar, a la que tengo que agradar es a mí''.

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Maica Benedicto confiesa si se mudaría a Ibiza por amor

La exconcursante de 'Supervivientes' habla alto y claro sobre su futuro, admite que ha hecho muchas locuras por amor, pero también explica que en estos momentos su trabajo es muy importante para ella y el lugar en el que está construyendo su vida también.