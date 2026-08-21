Iván Armesto, de ‘Gran Hermano 1’, se convierte en padre por segunda vez a los 60 años

Natalia Sette 21 AGO 2026 - 09:54h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' se convierte en padre 21 años después de tener a su primer hija

Padre de una adolescente y empresario de éxito: la nueva vida de Iván Armesto tras salir de 'GH 1'

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Iván Armesto vive uno de los momentos más especiales de su vida personal. El inolvidable finalista de la primera edición de 'Gran Hermano' ha anunciado con inmensa felicidad la llegada al mundo de su segunda hija. A sus 60 años, el asturiano se ha convertido en padre de nuevo dos décadas después de tener a su primogénita, Raquel.

El célebre director de casting ha querido compartir la gran noticia a través de su Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de su inmensa felicidad. Con una profunda emoción, Iván ha revelado los detalles del nacimiento ocurrido en su querida tierra canaria. “Pues Vega ya nació. Hoy día 20 de agosto a las 16:15”, ha comenzado escribiendo en una emotiva publicación.

El exconcursante de ‘GH’ no ha escatimado en elogios hacia su chica, de 46 años, por la valentía demostrada en el paritorio, así como hacia todo el personal sanitario del hospital. “Con una entereza de la madre increíble y con un trabajo maravilloso del equipo de matronas, enfermeras, anestesistas, auxiliares y demás equipo del Hospital Materno Infantil de Las Palmas”, ha alabado con gratitud.

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Fue el pasado mes de junio que Iván anunció que sería padre de nuevo a sus 60 años, dejando claro que “nunca es tarde si la dicha es buena”. Ya en aquel momento, el asturiano tuvo que aclarar públicamente que quien tenía 21 años era su primera hija y no su pareja, zanjando con sentido del humor las confusiones de los medios de comunicación.

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El director de casting fue, sin duda, un rostro clave del entretenimiento de nuestro país. Fue en el año 2000 cuando Iván Armesto irrumpió en los hogares españoles tras entrar en la histórica casa de Guadalix de la Sierra. En aquel experimento sociológico pionero, el asturiano conquistó a millones de espectadores gracias a su carisma, alcanzando el tercer puesto y dejando para el recuerdo su complicidad y coreografías junto al ganador, Ismael Beiro.

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Aunque tras el furor mediático del programa colaboró en platós de televisión como el de María Teresa Campos, Iván decidió reconducir con éxito su carrera profesional lejos del foco mediático. Tras formarse en el sector audiovisual, fundó su propia agencia de figuración, convirtiéndose en un afamado director de casting que ha trabajado codo a codo con cineastas de la talla de Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar.

Ahora, el asturiano comienza con ilusión este precioso capítulo abrazando la llegada de la pequeña Vega. Sus seguidores han recibido la noticia con mucho cariño, mandando mensajes de felicitación al recién convertido en papá por segunda vez.