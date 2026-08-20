Gala Caldirola rompe su compromiso con el exfutbolista Luis Jiménez tras sufrir una infidelidad

Natalia Sette 20 AGO 2026 - 16:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' emite un comunicado rota de dolor confirman su ruptura con el exfutbolista tras enterarse del engaño

Gala Caldirola vuelve a Chile y se reencuentra con su hija tras su paso por 'Supervivientes'

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Lo que comenzó como un romance de ensueño y una mudanza hacia Oriente Medio ha terminado saltando por los aires. Apenas unos meses después de que su relación saliera a la luz a principios de marzo de 2026, Gala Caldirola y Luis Jiménez han puesto punto y final a su historia de amor. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha roto su compromiso con el exfutbolista tras sufrir una infidelidad por su parte.

La pareja, que había mostrado progresivamente su complicidad y profundo amor en redes sociales, parecía haber consolidado su relación a pasos agigantados. Para superar la distancia inicial provocada por los compromisos profesionales de Luis, Gala tomó la importante decisión de hacer las maletas y trasladarse con él.

Juntos alquilaron una moderna vivienda con jardín donde planeaban convivir junto a la pequeña Luz Elif y Jesús, el hijo menor del exfutbolista. Sin embargo, la idílica convivencia en tierras cataríes se ha desvanecido por completo.

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Ha sido la propia Gala quien ha confirmado la separación a través de sus redes sociales con una publicación impactante: una fotografía de ambos posando juntos donde se aprecia la alianza de compromiso acompañada del papel con el que él le pidió matrimonio.

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En un desgarrador texto, Caldirola ha expresado con dureza la humillación que siente, al tiempo que reivindica su amor propio: “Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que además, públicamente, se siente humillante”, comenzaba explicando la influencer española.

Sin embargo, ha dejado claro que no piensa pasar por alto la traición: “Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece. Tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y márchate de ese lugar al que realmente no perteneces. Porque no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona”.

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Por su parte, ante la contundencia del comunicado de Gala, Luis Jiménez ha querido dar la cara y emitir una disculpa pública reconociendo abiertamente su error y asumiendo toda la culpa de la ruptura: “Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice. Tomé decisiones que le causaron un dolor que nunca debió venir de mí”.

En el extenso comunicado de disculpa, el exfutbolista admite que el engaño hacia Gala fue con su exmujer y madre de sus hijos. Además, aclara la relación que tendrá con ella a partir de ahora. “No estoy enamorado de ella, no existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros. Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan, ha dicho tajante.

Luis le ha dado las gracias a Gala por todo lo que hizo por él y todos los momentos que compartieron juntos y le ha pedido perdón por lo ocurrido. Reconoce que un “lo siento” no es suficiente y promete que de ahora en adelante “hablarán sus actos”.

Por su parte, Gala no parece dispuesta a perdonar esta infidelidad y ha hecho las maletas abandonando la casa que compartía con él. La influencer ha subido una imagen desde el avión avisando a sus seguidores que ya está en Chile, lejos de Luis.