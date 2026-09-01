El frigorífico LG que permite ver el interior sin abrir la puerta está rebajado

telecinco.es 01 SEP 2026 - 14:03h.

El LG InstaView DoorCooling+ aúna una capacidad de 352 litros y un sistema de enfriamiento más rápido y uniforme, además de varios espacios para conservar mejor los alimentos.

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No todos los alimentos necesitan las mismas condiciones de conservación, por eso es importante que los frigoríficos dispongan de varios compartimentos, adecuados para cada uno de ellos. Por ejemplo, como hace el comi LG InstaView DoorCooling+, que incorpora diferentes zonas pensadas para adaptar el frigorífico a las necesidades de cada producto y mantener una temperatura más estable en su interior.

Pero esto no es lo único bueno que tiene este frigorífico moderno del que no necesitas abrir la puerta para ver lo que hay en su interior. Te hablamos de todas sus ventajas a continuación, no sin antes explicarte que puedes encontrarlo con un descuento del 26,89% en LG y que puedes ampliar la rebaja usando nuestro código promocional LGMEDIASET10.

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Detalles principales

Capacidad total de 349 litros

Altura de 1,86 metros.

Clase de eficiencia energética C.

Tecnología InstaView para ver el interior con unos toques.

DoorCooling+ para distribuir el aire frío de forma más uniforme.

Conexión WiFi y LG ThinQ.

Un frigorífico que te permite mirar el interior sin abrir la puerta

Una de las funciones más llamativas de este frigorífico es InstaView. Con solo tocar la puerta puedes ver el interior, una solución práctica para comprobar qué alimentos tienes disponibles sin necesidad de abrirla. Además, la tecnología DoorCooling+ distribuye el aire frío desde la parte superior frontal del frigorífico para ayudar a enfriar los alimentos y bebidas de forma más rápida y uniforme, reduciendo las diferencias de temperatura entre las distintas zonas.

Un cajón para cada tipo de alimento

El frigorífico incorpora un cajón multitemperatura que permite seleccionar diferentes temperaturas entre -2 ºC y 3 ºC. Así, puedes adaptarlo según lo que quieras conservar, desde bebidas hasta verduras, pescado o carne.

También cuenta con un cajón con selector de humedad, pensado especialmente para frutas y verduras. Al ajustar el nivel de humedad, ayuda a crear unas condiciones más adecuadas para conservar estos alimentos durante más tiempo.

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Preguntas frecuentes

¿Qué capacidad tiene este frigorífico LG?

Cuenta con una capacidad total de 349 litros, aproximadamente 352 litros según la denominación comercial del modelo.

¿Tiene un cajón específico para frutas y verduras?

Sí. Incorpora un cajón con selector de humedad que permite ajustar las condiciones para conservar mejor estos alimentos.

¿Qué eficiencia energética tiene?

Este modelo cuenta con clasificación energética C.

¿Dispone de conexión Wi-Fi?

Este modelo incorpora WiFi y compatibilidad con LG ThinQ, por lo que puede conectarse al ecosistema inteligente de LG.

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