Anita Williams estalla como nunca tras ser acusada de “engañar y manipular” a Montoya

Natalia Sette 01 SEP 2026 - 11:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' admite que está dispuesta a sacar todas las pruebas que demuestran que ella no ha engañado ni manipulado a nadie

Anita Williams reconoce que sufrió bullying durante su infancia: “Me ridiculizaban y me humillaban”

Compartir







La tensión entre Anita Williams y Montoya ha vuelto a saltar por los aires. Tras la reaparición televisiva del exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, ha salido a la luz que tiene una nueva ilusión. Sus fieles defensores se han alegrado por él y han asegurado que sin Anita está mejor porque ella lo “engañó y manipuló”. Ella ha estallado como nunca antes al leer los comentarios y se ha defendido.

El detonante de este nuevo enfrentamiento ha sido la publicación de un vídeo del periodista Javi Hoyos sobre la nueva ilusión del cantante, en cuyos comentarios un usuario anónimo atacó duramente a la catalana acusándola de manipular, engañar y calumniar a su expareja y a su entorno. Lejos de guardar silencio, Anita decidió plantar cara públicamente en esa misma publicación con una contundente respuesta cargada de advertencias.

PUEDE INTERESARTE Anita Williams pasa por quirófano y da la última hora sobre su estado de salud

“Mira, yo no me iba a meter, pero me han enviado el comentario y se me puede llamar de todo menos mentirosa cuando tengo la razón. Es más, no es que tenga la razón, es que tengo una biblioteca entera de pruebas, audios, conversaciones y de todo, así que no sé quién eres pero me lo puedo imaginar”, escribió Anita muy molesta.

Agotada por la presión recibida desde su salida del reality que le dio la fama, la exconcursante de ‘GH DÚO’ exigió el fin de la campaña de desprestigio en su contra, amenazando con tirar de la manta si continúan los ataques hacia su persona. “Te pido que pares ya de comentar en todas las publicaciones para defenderlo a él tirándome mierda a mí porque te aseguro por mi hijo que no he hablado absolutamente nada, pero leyendo estos comentarios de mierda me entran unas ganas gigantes de hacerlo, y encima no cobraría ni un duro porque subiría un capítulo de Netflix pero a mis redes y gratis para mis seguidores”, advirtió tajante.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Asimismo, la creadora de contenido confirmó que ya ha puesto el asunto en manos de la justicia contra el usuario en cuestión. “Ya tiene todo mi abogado, pero no de esta publicación, sino de todas las que has ido comentando desde que salí de 'La isla de las tentaciones', así que o paras ya o la próxima vez en vez de un comentario público tomaré medidas legales”, sentenció de manera rotunda.

Tras este encendido cruce de palabras, Anita estalló en sus ‘stories’ de Instagram mediante varios vídeos en los que reafirmó su postura: “No quiero saber absolutamente nada de la persona con la que estaba” y “me puedo llegar a imaginar quién es la persona que está hablando barbaridades de mí”. Sin embargo, consciente del revuelo causado, la joven decidió borrar los vídeos minutos después y sustituirlos por dos extensos comunicados para explicar su ataque de rabia y aclarar cómo se encuentra.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Hay dos versiones de la historia: la de él de víctima y luego estoy yo con pantallazos, vídeos, audios, llamadas, grabaciones, fechas, fotos, DE TODO para cuando se ofrezca, porque como loca no me van a dejar…”, escribió sobre una foto de ella vestida de boxeadora.

Poco después, subió otro texto admitiendo que reaccionó de forma muy impulsiva y es por ello que decidió eliminar los videos donde se la veía tan enfadada. “A los que hayáis visto las historias de antes pues ya lo sabéis, y a los que no, pues me había dado un ataquito porque no permito que se me siga llamando mentirosa una y otra vez cuando no lo soy”, explicó la influencer con total transparencia.

Para zanjar el asunto y recuperar la calma, la exconcursante de 'Supervivientes' apeló al karma y a los consejos familiares para no caer en provocaciones. “Yo sí que creo en el karma y también creo que aunque el tiempo venga de rodillas, siempre llega, así que nada, voy a seguir igual que he seguido: callada. Mi abuelo siempre dice 'el que calla gana' y yo prefiero seguir siendo feliz sabiendo toda la verdad mientras otros viven en su mundo de mentiras”, terminó diciendo.

De momento, y a pesar de todo el revuelo, la influencer ha preferido seguir manteniendo su silencio y guardar las pruebas que tiene por si fuera necesaria sacarlas más adelante si continúan los ataques hacia ella.