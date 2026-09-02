Si quieres limpiar sin cargar con una aspiradora pesada, esta Shark PowerLite está de oferta

telecinco.es 02 SEP 2026 - 14:01h.

¿Limpiar sin esfuerzo? Esta aspiradora sin cable de Shark pesa poco, detecta el suelo y ofrece hasta 40 minutos de autonomía.

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Limpiar la casa puede ser mucho más sencillo con una aspiradora ligera y sin cables. La Shark PowerLite tiene tres modos de limpieza, tecnología para adaptar el rodillo al suelo y un sistema que evita los enredos de pelo.

Pero si te hablamos de ella justo hoy no es solo por eso, sino porque está rebajada de 219,99 a 189,99€ y puedes ampliar el descuento con nuestro código promocional TELECINCO-CASA. Es más, te vamos a dar otra sorpresa: este cupón es válido para aspiradoras, pero si lo que quieres es comprar otro producto, puedes usar nuestro cupón MEDIASET y obtener también un descuentillo.

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5 claves de la Shark PowerLite

Sin cables, por lo que proporciona mayor libertad para moverte

Hasta 40 minutos de autonomía

Tres modos de limpieza: adapta el funcionamiento a las necesidades de cada superficie

FloorDetect, que reconoce el tipo de suelo y ajusta automáticamente el rodillo

Anti-Hair Wrap. que ayuda a evitar que los pelos se acumulen y se enreden

Una aspiradora ligera para la limpieza diaria

La Shark PowerLite es una aspiradora inalámbrica ideal para quienes quieren tener la casa limpia sin enfrentarse a una aspiradora pesada o depender constantemente de un enchufe. Al funcionar sin cables, permite desplazarse cómodamente de una habitación a otra y llegar a distintos rincones sin preocuparse por la longitud del cable.

Uno de sus puntos fuertes es la tecnología FloorDetect, que identifica automáticamente el tipo de suelo y adapta el rodillo para ofrecer una limpieza más adecuada tanto en superficies duras como en alfombras y moquetas. Además, dispone de tres modos de limpieza, para elegir el funcionamiento que mejor encaje con cada situación.

También incorpora el sistema Anti-Hair Wrap, perfecto para ti si tienes mascotas o encuentras habitualmente pelos por casa. Su autonomía alcanza hasta 40 minutos e ncluye además una boquilla estrecha para acceder a zonas más difíciles y un gancho para el tubo.

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Preguntas recuentes

¿Cuánto dura la batería de la Shark PowerLite?

Ofrece hasta 40 minutos de autonomía, dependiendo del modo de limpieza utilizado.

¿Sirve para alfombras?

Sí. Está diseñada para limpiar tanto suelos duros como alfombras y moquetas, ajustando el rodillo automáticamente mediante FloorDetect.

¿Tiene sistema para evitar los pelos enredados?

Sí. Incorpora Anti-Hair Wrap, una tecnología que ayuda a reducir los enredos de pelo en el rodillo.

¿Cuánto cuesta?

La Shark PowerLite cuesta ahora 189,99€, aunque su precio habitual es de 219,99€. Además, el descuento puede ampliarse utilizando nuestro código promocional especial para aspiradoras TELECINCO-CASA, por lo que es un buen momento para hacerse con una aspiradora sin cable ligera y práctica.

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