Lorena Romera 02 SEP 2026 - 11:31h.

La hija de Terelu Campos ha publicado una estampa de lo más íntima del día que dio a luz a Tessa, su hija en común con Carlo Costanzia

El original nombre de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

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Tras dar la bienvenida a su segunda hija en común con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha querido compartir con sus seguidores un momento de lo más íntimo. A través de su perfil de Instagram, la hija de Terelu Campos ha publicado una fotografía inédita tomada durante su estancia en el hospital, el día del nacimiento de la pequeña Tessa.

En la imagen, editada en blanco y negro, se puede ver a la colaboradora y creadora de contenido descansando en la cama de la habitación del centro sanitario, ataviada con la característica bata hospitalaria y con la vía intravenosa, esbozando una leve sonrisa mientras se lleva la mano a la frente, en un gesto que deja entrever cierto cansancio.

Acompañando a esta estampa, la joven de 26 años ha lanzado un mensaje de agradecimiento hacia aquellos que el han mandado muestras de cariño durante estos días tan especiales: "Mil millones de gracias por todos los mensajes preciosos que estamos recibiendo. Estamos en una nube ahora mismo... pero ya en casita y con muchas ganas de disfrutar esta nueva etapa siendo cuatro".

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Con este cariñoso texto (adornado con los emoticonos de las manos juntas en oración y un corazón rojo), la nieta de María Teresa Campos hace así partícipes a sus seguidores de sus horas en el hospital durante el ingreso por el nacimiento de la pequeña. Una estampa íntima que ve la luz poco después de que la pareja atendiera sonriente a los medios a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz para confirmar que tanto la madre como la bebé se encontraban en perfecto estado.

Unas declaraciones en las que también aprovecharon para explicar el emotivo origen del nombre de la recién nacida, Tessa. "Es un guiño a nuestras abuelas, a las dos. Es una mezcla entre Teresa y Elsa", señalaban frente a los medios.

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Una nueva etapa siendo cuatro

La llegada de la pequeña supone un importante hito para la pareja, que amplía la familia tras la llegada de su primer hijo en común, el pequeño Carlo, a finales de 2024. Ya desde la tranquilidad de su casa y arropados por su círculo más cercano, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dan comienzo a estos primeros días de vida de su pequeña "en una nube", tal y como ella misma define.