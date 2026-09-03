Esta es la placa de inducción de AEG que convierte hasta 4 zonas en una sola y está 170€ más barata

telecinco.es 03 SEP 2026 - 14:43h.

Más espacio para cocinar y un acabado ultra resistente a los arañazos en esta placa de inducción de AEG.

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Si estás renovando la cocina y buscas una placa de inducción que te ofrezca diseño, potencia y versatilidad, esta AEG Serie 6000 FlexiBridge es una opción a tener en cuenta. Su principal atractivo está en la posibilidad de unir hasta cuatro segmentos de cocción para crear una zona flexible que se adapte a recipientes grandes o alargados. Y ahora también resulta más interesante por precio: durante septiembre, pasa de 799 a 629 euros, lo que supone un ahorro directo de 170 euros, que puede ser mayor con nuestro código promocional 10DESCAEG.

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Lo que más nos gusta de la placa de inducción AEG

Permite unir y controlar hasta cuatro segmentos de cocción para crear una zona flexible

Hasta 10 veces más resistencia a los arañazos que una placa estándar

Tres zonas de cocción: una zona de 28 cm y dos de 22 cm para utilizar diferentes recipientes

Conecta la placa con la campana compatible para ajustar automáticamente la velocidad de extracción

Los detalles de la AEG Serie 6000 FlexiBridge

Una de las funciones más destacables de esta placa es FlexiBridge, especialmente útil cuando utilizas recipientes grandes. En lugar de estar limitado a las zonas de cocción convencionales, puedes combinar hasta cuatro segmentos y adaptar la superficie disponible a lo que estés preparando. Esto permite utilizar bandejas alargadas o recipientes de gran tamaño, pero también resulta práctico cuando quieres preparar varios platos al mismo tiempo y necesitas distribuir mejor el espacio.

La función se complementa con PowerSlide, que permite cambiar rápidamente entre diferentes niveles de temperatura simplemente desplazando el recipiente. Por su lado, los controles Slider individuales, con niveles del 0 al 9, permiten manejar cada zona de forma independiente, y la placa incorpora además PowerBoost en sus tres zonas para disponer de un aporte adicional de calor cuando hace falta. Y si tienes una campana compatible, Hob2Hood® añade otro punto de comodidad al permitir que ambos electrodomésticos se comuniquen y que la campana ajuste automáticamente la velocidad de extracción.

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Una rebaja de 170 euros para renovar la cocina

Si buscas una placa que no se limite a ofrecer tres zonas convencionales, esta AEG tiene en FlexiBridge uno de sus principales puntos fuertes. Poder combinar hasta cuatro segmentos permite ganar flexibilidad a la hora de utilizar recipientes grandes o preparar varios platos. Además, el acabado SaphirMatt® en negro mate aporta un extra de diseño y resistencia, mientras que funciones como PowerSlide, PowerBoost y Hob2Hood® buscan hacer más cómoda la experiencia de cocinar.

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Y ahora puedes encontrarla con un descuentazo de 170€ que puede ser todavía mayor si, al momento de realizar la compra, aplicas nuestro código promocional 10DESCAEG. No lo dudes más: haz la compra antes de que termine la oferta y moderniza tu cocina este septiembre.

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