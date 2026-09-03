Lorena Romera 03 SEP 2026 - 11:31h.

La influencer y el actor han compartido la foto más especial tras el nacimiento de su hija: la de sus dos hijos juntos por primera vez

Alejandra Rubio publica una imagen inédita del día del parto de su hija Tessa

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están ahora mismo en una nube, viviendo una de las etapas más mágicas de sus vidas. Tras el nacimiento de su hija Tessa, la pareja ha compartido una selección de imágenes que reflejan la emoción, el amor y la complicidad que han vivido durante estos días en el hospital. Una publicación en la que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han hecho partícipe a sus seguidores del momento más especial de todos: cuando el primogénito ha conocido a la recién nacida.

Una primera e inolvidable presentación familiar que han inmortalizado con una preciosa fotografía en la que vemos al orgulloso papá sosteniendo en brazos al pequeño Carlo, de un año y ocho meses, mientras, con absoluta curiosidad y ternura, estira su mano para tocar suavemente a la bebé, que descansa tranquila en la cunita de la habitación.

El álbum compartido por la influencer y el actor muestra la cara más natural y emotiva de todo el proceso: desde una Alejandra sonriente durante el monitoreo fetal, hasta sosteniendo un ramo de flores tras la cesárea o despidiéndose muy feliz de la habitación del centro hospitalario antes de recibir el alta.

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Una habitación que se ha convertido en un auténtico escenario de celebración, repleto de flores en tonos rosas y blancos, así como globos personalizados con el nombre de la bebé y mensajes dándole la bienvenida al mundo.

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Con este post tan especial y personal, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han querido agradecer el cariño que reciben siempre de parte de su comunidad: "Bendecido por la familia tan bonita que hemos creado. Gracias a todos por las felicitaciones", ha escrito él en la publicación que han compartido de forma conjunta.