Este pack para piel grasa ya está rebajado y viene con neceser de regalo

telecinco.es 04 SEP 2026 - 11:13h.

Si buscas controlar los brillos y cuidar la piel grasa, este nuevo pack de MiiN Cosmetics junta cuatro pasos por solo 64,99€.

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Si tienes la piel grasa y buscas una rutina sencilla que ayude a mantener a raya los brillos sin dejar atrás la hidratación, este pack de MiiN Cosmetics incluye cuatro productos ideales para acompañarte cada día. Su precio baja de 106,70 a 64,99€, e incluye además un neceser exclusivo de regalo para tenerlo todo organizado. ¿Lo mejor? Que el descuento puede ser mayor con nuestro código promocional MEDIASET10.

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Lo mejor de este pack para piel grasa

Cuatro pasos en una sola rutina

Control del exceso de sebo

Hidratación ligera

Protección solar SPF50+

Neceser exclusivo de regalo

Cuatro pasos para cuidar la piel grasa

La piel grasa puede presentar exceso de sebo, especialmente en la zona T, además de brillos, poros más visibles, textura irregular y tendencia a acumular impurezas. Por eso, una rutina adecuada debe buscar el equilibrio entre una limpieza eficaz y una hidratación que no resulte pesada.

Este pack comienza con el Vitamin E-Raser Cleansing Oil de Meisani, pensado para retirar maquillaje, protector solar, sebo e impurezas. Después llega el Puri-Tea Salicylic Acid Cleansing Gel, con ácido salicílico, que ayuda a limpiar los poros y controlar el exceso de sebo.

El tercer paso es la Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream de Meisani, una crema de textura ligera que aporta hidratación y ayuda a mantener la piel equilibrada. Para terminar, la I'm Aqua Sun Essence SPF50+ de Suntique ofrece protección solar con una textura ligera y de rápida absorción.

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Preguntas frecuentes

¿Cuántos productos incluye el pack para piel grasa de MiiN Cosmetics?

Incluye cuatro productos: un aceite limpiador, un gel limpiador con ácido salicílico, una crema hidratante y una esencia solar SPF50+.

¿El pack incluye protección solar?

Sí. El último paso incorpora la I'm Aqua Sun Essence de Suntique con SPF50+.

¿Qué producto se utiliza primero?

La rutina comienza con el Vitamin E-Raser Cleansing Oil de Meisani para retirar maquillaje, protector solar e impurezas.

¿Cuánto cuesta ahora el pack para piel grasa?

Su precio rebajado es de 64,99 euros, aunque tenemos el código promocional MEDIASET10 con el que puedes obtener un 10% de descuento extra.

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