Alba Díaz se somete a un cambio de look radical: “Ahora soy un tocino de cielo”

Natalia Sette 03 SEP 2026 - 16:05h.

La influencer dice adios al moreno de su pelo y pasa a ser, según sus palabras, un "tocino de cielo"

La emotiva felicitación de Alba Díaz a su padre, Manuel Díaz ‘El cordobés’: “Ser tu hija ya es haber ganado en la vida”

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Alba Díaz Martín continúa atravesando un momento pleno a todos los niveles. Tras celebrar por todo lo alto su tercer aniversario junto al cantante Marcos Terrones , presumiendo de la sólida etapa que atraviesan, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha decidido someterse a un cambio de look radical y convertirse en un “tocino de cielo”.

Adicta a las transformaciones de pelo constantes , la influencer ha sorprendido a su medio millón de seguidores mostrando el paso a paso de su paso por la peluquería para decir adiós a su habitual melena oscura. “Se acabó esta etapa de mi vida, ya ha sido suficiente. Adiós al moreno, gracias por ayudarme a ser una tipa más dura, ahora quiero ser un tocino de cielo”, ha anunciado con su naturalidad habitual.

Fiel a su espíritu inquieto, la creadora de contenido ha justificado este importante cambio. “No me puedo estar quieta: cambio en mi vida, cambio en mi pelo”, ha explicado a su comunidad. Para la joven, las transformaciones estéticas deben ser drásticas para cumplir su cometido: “Es un cambio radical, es el tipo de cambio que a mí me gusta. Me gusta mirarme dentro de ocho horas y ser otra persona”.

Durante el video publicado en su Instagram, la joven ha documentado cada fase del proceso de decoloración. El camino hacia el resultado final no ha estado exento de divertidas sorpresas para la propia creadora de contenido, que no dudó en bromear antes de llegar al color definitivo: “He sido pelirroja durante 10 minutos”.

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Tras varias horas de trabajo, la influencer se ha mostrado absolutamente impactada y feliz al contemplar el impresionante resultado final con tonos rubios luminosos. “El resultado es para que os desmayéis, es el antes y después más conseguido de mi vida”, ha declarado maravillada ante la cámara al verse completamente transformada.

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Agradecida por como ha quedado su cabello tras someterlo a un proceso químico tan exigente, la hija del diestro no ha dudado en deshacerse en halagos hacia su estilista de confianza. “Se puede decir que Dani tiene un don. Pasar de negro a esto y que encima el pelo luzca sano e hidratado... Ha quedado precioso, ¿os gusta?”, ha concluido entusiasmada Alba Díaz.

Su comunidad se seguidores no ha tardado en reaccionar. La mayoría de ellos coincide en que el nuevo color escogido por la creadora de contenido le sienta fenomenal. “Guapísima”, “perfecta” o “te queda mucho mejor ese color clarito” son varios de los comentarios que le han dejado, confirmando que el cambio ha sido totalmente acertado.