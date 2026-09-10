Esta plancha de pelo también es secador, trae 6 accesorios y está rebajada 50 €: es un chollazo

telecinco.es 10 SEP 2026 - 13:24h.

Con la AirLisse 6in1 Elite no echarás de menos la peluquería. Seca y alisa en una pasada y sus accesorios te permiten hacer de todo con tu pelo

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Cada vez te da más pereza ir a la peluquería. Tienes que sacar cita, a veces no siempre te dejan como quieres y, además, cada vez es más caro. Pero, ¿y si te peinas en casa? Ya no tienes que hacer grandes inversiones para conseguirlo, ya que hay soluciones como la Plancha de pelo Cecotec AirLisse 6in1 Elite que no solo son profesionales, sino que además hacen una doble función: secar y alisar. Esta lo hace realmente bien a la vez que cuida al máximo de tu cabello y, además, está de oferta por 50 € menos.

Es una plancha/secador de pelo pensada para adaptarse a cualquier tipo de cabello, que viene cargada de accesorios y de opciones y funciones para darte el resultado que quieras en poco tiempo. Recomendadísima.

Por qué la recomendamos

El motor es potente y silencioso. Saca aire a 13 m/s, secando muy rápido y sin dañar el pelo.

Tiene una tecnología de plasma que emite iones negativos, lo que evita el encrespamiento a la vez que aumenta el brillo.

Cuenta con 3 modos de uso (Dry, Lisse y Dry&Lisse) con los que seca, plancha o hace ambas cosas.

Viene con 6 cabezales para concentrar aire, desenredar, difundir el aire, dar volumen, moldear o eliminar el frizz.

Comprar en Cecotec por (199 €) 149 €

Plancha de pelo Cecotec AirLisse 6in1 Elite

Lo mejor de la Plancha de pelo Cecotec AirLisse 6in1 Elite es que no te obliga a elegir. Ya no tienes que pensar en comprar un secador o una plancha, porque hace ambas cosas, y además sorprendentemente bien. Tiene dos placas calefactoras que se combinan con el aire caliente para secar y sellar el cabello, lo que lo deja brillante y liso sin tener que dar infinidad de pasadas. Además, se adapta a cualquier tipo de pelo y sus tres modos sirven para lo que necesites. Por otra parte, tampoco tienes que preocuparte por tu pelo, porque lo cuida con los iones negativos y el aire caliente tiene la temperatura idónea para secar sin dañar. Es un producto redondo.

De hecho, te lo recomendamos sea como sea tu pelo: corto, largo, rizado, listo, dócil, rebelde... Da buenos resultados siempre y, por lo que cuesta, vale sobradamente la pena.

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¿Qué dicen las reseñas de usuarios?

Las reseñas de usuarios, de las que hemos recopilado varias a continuación, se pueden resumir en satisfacción total. Quienes la han usado coinciden en que seca bien y rápido y que, además, al usar aire caliente no encrespa el pelo, lo que facilita bastante el peinado. Echa un vistazo:

"Era un regalo para mi hija y muy contenta con el producto, seca muy rápido y bien."

"¡Muy contenta con el producto! ¡Me deja el pelo brillante y liso muy rápido! Lo recomiendo 100%."

"Me encanta. Mi pelo es rizado y es la solución perfecta para dejarlo perfectamente liso y sin resecar, ya que al pasar la plancha con el aire va puliendo el pelo y lo deja suave y sin encrespamiento."

Cecotec tiene esta oferta disponible por tiempo limitado. La tienda te ofrece este producto rebajado con un plazo de envío de entre 24 y 72 horas, pero sin gastos por el transporte. ¿Vas a comprarla para ti o como regalo?

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