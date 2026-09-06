Redacción Madrid Europa Press 06 SEP 2026 - 14:58h.

"Con que seamos unos cuantos miles al día, ya vamos a tener un conjunto de voces muy guapo", cree el artista sobre su iniciativa

Quienes quieran participar deberán cantar un estribillo "muy sencillo" en los conciertos de Leiva en el Movistar Arena de Madrid

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MadridEl cantante Leiva busca coristas entre el público de los cuatro conciertos de su 'Tour Gigante' que ofrecerá los días 8, 9, 29 y 30 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, para grabar sus voces e incorporarlas a una canción de su próximo disco.

La iniciativa del artista la dio a conocer con un vídeo publicado en la red social X el 4 de septiembre. En él invita a sus seguidores a aprenderse un breve estribillo y cantarlo todos juntos durante los espectáculos.

"Me gustaría registrar vuestras voces en un show para que queden grabadas y conformen el coro de una canción del disco nuevo", explica el madrileño en ese contenido que suma miles de visualizaciones.

El músico espera que sus fans se unan a la idea en cada una de las cuatro noches para conseguir un resultado multitudinario: "Con que seamos unos cuantos miles al día, ya vamos a tener un conjunto de voces muy guapo y un coro muy voluminoso".

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Para facilitar la participación, Leiva ha publicado en su página web el fragmento de audio y la letra que deberán ensayar quienes quieran sumarse al pequeño proyecto que implica directamente al público.

"Todo eso, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon"

El estribillo incluye los siguientes versos: "Todo eso, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon. Por suerte, aún hay cosas que decir. Me falta valor para emprender el vuelo, como un pájaro y, simplemente, dejarnos ir".

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Su vídeo lo cierra animando a sus seguidores a formar parte de una grabación que quedará como recuerdo de las últimas noches de la gira. "Ojalá os apetezca y os suméis. Nos vemos en el estribillo", concluye.

Las cuatro actuaciones en el Movistar Arena serán la recta final del 'Tour Gigante Fin de Gira', que comenzó en junio de 2025 y ha reunido desde entonces a más de 350.000 espectadores.

Una "ruta demoledora" de 12 conciertos para despedirse

Leiva planteó esta despedida como una "ruta demoledora" integrada por 12 conciertos en recintos emblemáticos. Después de las dos primeras citas madrileñas, los días 8 y 9, el artista actuará en Oviedo el 19 de septiembre antes de regresar a la capital para los espectáculos del 29 y el 30.

La última de estas actuaciones pondrá el broche definitivo a cerca de un año y medio de conciertos. Madrid tendrá así un protagonismo especial en su adiós al proyecto, al ser su ciudad natal.

Estos conciertos también antecederán al descanso temporal que Leiva ha decidido tomarse de los escenarios. El músico anunció en mayo que, tras finalizar la gira, parará "por lo menos un par de años", aunque continuará trabajando en nuevas canciones.