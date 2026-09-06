Equipo Outdoor 06 SEP 2026 - 12:59h.

Así ha sido la vuelta de Tamara Gorro en redes sociales: emocionada y con un importante mensaje

El preocupante comunicado de Tamara Gorro, ingresada en el hospital, y la inesperada respuesta de Cayetano Rivera

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Después de estar un tiempo alejada de las redes sociales, Tamara Gorro ha vuelto, muy emocionada, a saludar a su familia virtual. El último vídeo de la influencer fue del pasado 25 de julio y, en él, aparecía desde el hospital para comunicar que se iba a alejar un tiempo para centrarse en su estado de salud. Más de un mes después, Tamara Gorro se graba de nuevo con un importante mensaje de esperanza en el que aclara cuál es su estado de salud.

El comunicado de Tamara Gorro tras un mes ausente en redes sociales por su estado de salud

Nerviosa, temblando y al borde de la lágrima. Así se ha mostrado Tamara Gorro en su reaparición en redes sociales: "No sé ni qué decir". Agradece los miles de mensajes bonitos que ha recibido durante todo este tiempo y aclara que ha estado "desconectada de todo" porque así se lo recomendaron los médicos: "Les he hecho caso". Ante esto, se encuentra con un tema delicado, pues no puede "volver de golpe", a pesar de que las redes sociales forman parte de su trabajo diario.

"Quedan cositas todavía. Tengo ganas de incorporarme a mi trabajo", confiesa, y reconoce que el mundo de las redes, la gente que forma parte de ellas, le hacen muy bien a su estado de ánimo. Junto al vídeo, la creadora de contenido acompaña un texto con el siguiente mensaje: "Perdonad tanto tiempo desaparecida. Y gracias por respetarlo, por no exigir y por estar siempre. Hoy doy un pasito. Poco a poco iré retomando mi vida. Lo deseo, no sabéis cuánto… Aún quedan cositas que perfilar, días mejores y peores, pero mi prioridad sigue siendo mi paz, pero junto a vosotros y por supuesto los míos que no me soltáis. Gracias por esperarme con tanto cariño".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tamara Gorro aclara si tiene mala relación con Francisco Rivera

Durante estas semanas, muchos se ha hablado de la supuesta mala relación que tendrían Tamara Gorro y Francisco Rivera. El hermano de Cayetano Rivera no soportaría a la influencer, tal y como revelan algunos colaboradores televisivos. Al hilo de esto, 'Fiesta' compartió una conversación de WhatsApp en la que el torero reconocía que había "avisado" a su hermano cuando descubrió que iniciaba un romance con Tamara:

"Le hemos avisado, es mayor, él sabrá. En el fondo, a él también le gustan estos líos... digo yo. Yo creo que le va este rollo del famoseo", fueron sus polémicas palabras. Tamara Gorro se ha pronunciado al respecto en 'Fiesta' y confiesa "no tengo ningún problema con nadie ni nadie lo tiene conmigo". De esta manera, Tamara Gorro zanja los rumores de un supuesto mal rollo familiar, aunque hay colaboradores que insisten en asegurar lo contrario.