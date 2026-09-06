El show, titulado ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’, contaba con nueve nominaciones

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Bad Bunny consigue siete premios Emmy gracias a su espectáculo del descanso en la Super Bowl LX. El cantante puertorriqueño llegó a la celebración de los Creative Arts Emmy Award con un logro bajo el brazo tras convertirse en la producción musical de este formato con mayor número de candidaturas desde la creación de los galardones. Bad Bunny superó con sus nueve nominaciones la marca que ostentaba Lady Gaga desde 2017.

El show, titulado ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’, contaba con nueve nominaciones, incluida la del cantante puertorriqueño, de las cuales también se alzó con dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica y dirección de programa especial.

La entrega de los Premios Emmy 2026 será el 14 de septiembre

Las nominaciones fueron anunciadas formalmente por la actriz de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas, reconocida por su papel en la serie The Bear, y el comediante Jeff Hiller. La entrega de los Premios Emmy 2026 se celebrará el próximo lunes 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Pero la presencia de Bad Bunny en esta edición no se limita solo al ámbito deportivo y musical sino que su faceta como presentador también ha estado presente. El episodio de 'Saturday Night Live' que condujo a finales de 2025 logró la estatuilla a Mejor Maquillaje en la categoría de espacios de variedades, no ficción o 'reality'.

Bad Bunny aprovechó el espacio de la Super Bowl para reivindicar el concepto geográfico y cultural de América como un continente completo. El show culminó con un balón conmemorativo bajo el lema "Together we're America" ('Juntos somos América'), acompañado por un desfile con las banderas y nombres de todos los países de la región.