Fiesta 05 SEP 2026 - 19:30h.

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Susto mayúsculo para la influencer Rocío Osorno por un robo en su propia casa. La diseñadora y creadora de contenido sevillana ha compartido con sus seguidores en redes sociales el angustioso momento que vivió durante la noche del viernes en su hogar del Aljarafe.

A pesar de que sus dos hijos, su ex marido y ella misma estaban en la vivienda, la diseñadora logró percatarse a tiempo de que alguien había entrado por una ventana: "Gracias a Dios me di cuenta y salí corriendo", ha confesado aliviada tras el tenso episodio.

Tras percatarse del asalto, la empresaria alertó de inmediato a emergencias. A pesar de que las patrullas de la Guardia Civil se personaron en la vivienda en cuestión de minutos, los asaltantes ya habían logrado darse a la fuga. Rocío Osorno, visiblemente afectada por el impacto emocional de la situación, denunció que la zona lleva tiempo sufriendo una oleada de delitos similares.

Además, Rocío no ha dudado en difundir a través de su cuenta de Instagram las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, donde se aprecia a uno de los intrusos registrando el vestidor de su dormitorio principal. ¿El botín? Unas cuantas joyas que la influencer guardaba en el vestidor: "Los ladrones fueron a tiro hecho, sabían dónde tenían que buscar los objetos de valor", explicaba en 'Fiesta' Alejandro Entrambasaguas.