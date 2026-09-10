Lorena Romera 10 SEP 2026 - 11:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', en el hospital con un "dolor insoportable": su diagnóstico médico

Claudia Martínez, tras dar a luz: "Jamás hubiera subido este vídeo, pero me pedís la realidad"

Compartir







Claudia Martínez atraviesa un momento delicado tan solo once días después de convertirse en madre. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha terminado en urgencias tras pasar una de las peores noches de su vida debido a un profundo dolor que ha terminado volviéndose "insoportable". A través de su perfil de Instagram, la también concursante de 'Supervivientes' ha compartido su diagnóstico médico.

"He acabado en urgencias porque el dolor ya es insoportable. Os prometo que parí hace once días y este dolor es casi peor", ha reconocido a través de sus stories, donde la vemos en el hospital, mientras la realizan algún procedimiento médico.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez enseña su barriga postparto cinco días después de dar a luz a su primera hija

Tras ser evaluada por el equipo médico, Claudia ha recibido un diagnóstico claro: ingurgitación mamaria y mastitis. Tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales junto al informe de urgencias y la medicación prescrita (que incluye antibióticos y analgésicos), la influencer se encuentra ahora mismo sumida en un mar de dudas respecto a la continuidad de la lactancia materna.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez se sincera sobre el dolor que siente en el pecho por la lactancia

“Tengo que estar con tratamiento y ver qué decidimos acerca de la lactancia, porque pienso en parar y me muero de pena, pero pienso en seguir y me muero de dolor. Voy a ver qué tal con esto y ya veremos”, se ha sincerado la catalana.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Los síntomas que presentaba Claudia Martínez

Este ingreso en urgencias no ha llegado de forma imprevista. Horas antes, la pareja de Mario González ya le había contado a sus seguidores explicando las enormes dificultades que estaba experimentando durante sus primeros días de lactancia.

La joven confesaba que se le habían formado bultos dolorosos, que había tenido episodios de fiebre alta durante la noche y también una sobreproducción de leche que la mantenía desbordada y con una constante sensación de molestia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con la intención de solucionar el problema, la también extronista de 'MyHyV' había estado en contacto con su asesora de lactancia, que le había indicado pautas específicas de extracción manual, aplicación de calor antes de las tomas y frío posterior para aliviar la inflamación. Pero la influencer reconoció que la falta de constancia por la noche y el distanciamiento de las tomas terminaron por complicar los síntomas.

A pesar de contar con el respaldo de profesionales, la intensidad de las molestias ha terminado desencadenando en esta infección que la ha llevado directamente a urgencias. Ahora, a la espera de comprobar cómo evoluciona con la medicación prescrita, Claudia Martínez se debate entre la ilusión de seguir amamantando a Vaentina con su leche y el insoportable dolor que le genera este bache en su posparto.