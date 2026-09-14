El phishing con IA complica las estafas online: así puedes proteger tus datos y dispositivos

telecinco.es 14 SEP 2026 - 13:18h.

Las estafas online generadas con IA son cada vez más difíciles de detectar. Descubre cómo Bitdefender protege tus datos con un 56% de descuento en sus planes

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Si últimamente sientes que los correos raros que recibes están mejor escritos que antes, no es cosa tuya. En 2025, la inteligencia artificial estuvo detrás de casi el 82% de los correos de phishing detectados, y eso se traduce en mensajes cuidados, personalizados y muy difíciles de distinguir de los que sí son legítimos. Y el problema ya no se queda en la bandeja de entrada: ransomwares, robos de identidad, tiendas falsas y fraudes por SMS forman ahora un entramado criminal que mueve cantidades de dinero difíciles de imaginar.

¿Qué amenazas online son las más comunes en 2026 y cómo protegerte?

Una de las más habituales sigue siendo el phishing, esa táctica en la que un correo, un SMS o un mensaje de WhatsApp se hace pasar por tu banco, una empresa de paquetería o incluso la administración pública para quedarse con tus contraseñas, tus datos bancarios o tu información personal. A esto se le suma el malware, un software malicioso pensado para colarse en tu dispositivo, espiar lo que haces, robarte datos o directamente estropear el sistema.

Luego está el ransomware, un tipo de malware que cifra tus archivos o te bloquea el ordenador entero y exige el pago de un rescate para devolvértelo. A este grupo se han sumado con fuerza los casos de robo de identidad, donde alguien usa tus datos personales, conseguidos de forma fraudulenta, para entrar en tus cuentas, hacer compras o contratar servicios haciéndose pasar por ti.

Y no podían faltar las tiendas online falsas, webs que copian el diseño de comercios conocidos solo para quedarse con tu dinero o con los datos de tu tarjeta en cuanto haces el pago.

Con este panorama, una cosa queda clara, la ciberseguridad personal es una necesidad. Un antivirus de los de toda la vida se ha quedado corto. Hace falta protección contra phishing, navegación segura, protección frente al ransomware y herramientas reales para proteger datos personales en todos los aparatos que usas. La pregunta es cómo conseguir todo eso sin renunciar a vivir conectado, y la respuesta pasa por una seguridad todo en uno que cubra cada frente, como la que ofrece Bitdefender, una marca con más de 20 años construyendo su reputación a base de resultados.

Solo en 2025 se llevó cuatro premios de AV-TEST, entre ellos el de mejor protección para usuarios domésticos en Windows. Y ahora mismo tiene una promoción muy potente en sus principales planes, un 56% de descuento para que proteger tu vida digital te cueste bastante menos.

Bitdefender Antivirus Plus: protección esencial con garantías de sobra

Este plan está pensado para quien quiere blindar su ordenador frente a las amenazas del día a día. Detecta y bloquea malware antes de que llegue a infectar el equipo, identifica webs fraudulentas y correos de phishing para que nadie se quede con tus contraseñas, y añade una VPN para que navegues con más privacidad, sobre todo si sueles conectarte a redes Wi-Fi públicas.

Es el escudo perfecto para hacer compras online seguras y mantener a raya las amenazas más frecuentes. Ahora lo puedes obtener con un 56% de descuento.

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Bitdefender Total Security: seguridad digital para varios dispositivos

¿En tu casa hay ordenador, móvil y tablet a la vez? Total Security los cubre todos. Funciona en Windows, macOS, Android e iOS, incluye VPN estándar, el gestor de contraseñas Bitdefender SecurePass y protección para múltiples dispositivos bajo una sola licencia.

Además de frenar virus, malware y phishing, te permite tener protegidos todos los dispositivos del hogar sin complicarte con varias licencias distintas. Va especialmente bien si usas el móvil para realizar compras, entrar en la app del banco o guardar información personal. Si lo tuyo es priorizar la protección de identidad digital sin perder comodidad, este es tu plan. También está con un 53% de descuento.

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Bitdefender Premium Security: protección completa para la vida digital

Esta es la apuesta más fuerte de Bitdefender. Si pasas muchas horas conectado, usas Wi-Fi públicas a menudo, viajas con frecuencia o mueves dinero y compras por internet, Premium Security reúne absolutamente todo lo que necesitas: un antivirus con VPN ilimitada, gestor de contraseñas avanzado, protección de identidad digital reforzada y herramientas específicas contra fraudes y robo de identidad. Uno de los puntos fuertes de este plan es la función Scam Protection Pro una protección con IA para detectar estafas en tiempo real

¿Por qué es la opción que más se recomienda? Porque incluye todo lo anterior y le suma capas extra de protección frente al ransomware, frente al robo de identidad y frente a otros ataques más sofisticados. Gracias a su VPN ilimitada, su gestor de contraseñas y sus herramientas de privacidad, reduces mucho el riesgo de que tus datos queden expuestos mientras navegas, compras online o te conectas a una red Wi-Fi pública. Y lo mejor es que también está disponible ahora con un 50% de descuento.

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Las amenazas digitales no van a frenar, todo lo contrario, los ataques de phishing generados con IA, las tiendas online falsas y los intentos de robo de identidad van a seguir multiplicándose. Por eso, saber cómo evitar estafas online empieza por tener las herramientas adecuadas, y con los tres planes de Bitdefender al 56% de descuento, este es un buen momento para dar el paso hacia una ciberseguridad personal.

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