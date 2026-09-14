Lidia González 14 SEP 2026 - 09:31h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se siente frente a esta situación

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Almudena Porras tiene algo muy importante que compartir con todos sus seguidores y se ha abierto en canal para hacerlo. Después de sincerarse con sus abuelos sobre su futura paternidad con Borja Silva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia una triste noticia. Más sincera que nunca, la influencer confiesa qué es lo que va a pasar y no se deja ni un solo detalle. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha vivido un cambio radical en su vida desde su salto a la fama, algo de lo que ha reflexionado en profundidad. Ahora, la exconcursante de ‘Supervivientes’ está a punto de vivir un nuevo giro, cambiando sus planes de futuro por completo. Por ello, se ha visto en la obligación de hablar directamente a las cámaras para contar todos los detalles del momento que está atravesando y decir el motivo por el que su futuro va a cambiar: “Siento decirlo”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha mostrado el vestido que nunca se llegó a poner en el reality, se sincera para explicar cómo se siente frente a esta situación que va a pillar totalmente por sorpresa a todos sus seguidores: “Siempre habéis estado ahí”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!