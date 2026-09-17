telecinco.es 17 SEP 2026 - 11:24h.

La Shark PowerLite ofrece 40 minutos de autonomía con solo 2,8 kg de peso, sin enredos, con diseño convertible y descuento extra con nuestro cupón.

Las mejores aspiradoras sin cable de 2026: guía comparativa para elegir la ideal

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Llevas tiempo queriendo comprar un aspirador inalámbrico, pero ningún modelo te convence: o son muy caros, o pesan mucho, o no aspiran bien. Pues ahora tienes una oportunidad ideal frente a ti: la Aspiradora sin cable Shark PowerLite es un modelo que se adapta a cada tipo de suelo, con sistema antienredos, diseño convertible en aspirador de mano, 40 minutos de autonomía y un doble descuento.

¿Doble descuento? Sí, porque ahora mismo está rebajada a 189 € en la tienda de Shark | Ninja y, si usas nuestro cupón exclusivo TELECINCO-CASA, te la llevas con una rebaja extra del 15% (solo hasta el 30 de septiembre). Si quieres que limpiar los suelos sea un paseo, es tu oportunidad.

Por qué la recomendamos

Pesa solo 2,8 kg, es una de las aspiradoras sin cable más ligeras que vas a encontrar.

Tiene una tecnología FloorDetect que ajusta su velocidad según el tipo de suelo automáticamente.

Elimina el pelo de tus mascotas sin enredos.

Tiene tres modos de limpieza (Eco, Auto y Boost) que te permiten elegir la mejor opción para cada momento.

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Aspiradora sin cable Shark PowerLite

Una aspiradora que no pesa, no se enreda con pelos y no falla. Eso es la Aspiradora sin cable Shark PowerLite. Este modelo es sumamente cómodo gracias a su ligereza y a su modo automático, que ajusta su potencia según el tipo de suelo. Por otra parte, incluye luces LED delante para ver la suciedad mejor, o los pelos de mascotas que elimina al momento sin atoros ni enredos. Además, la puedes convertir en aspiradora de mano para escaleras, muebles o hasta el interior del coche sin que pierda nada de potencia. Con sus 40 minutos de autonomía, desde luego te hace la vida mucho más fácil.

Si tienes mascotas, si sois muchos en casa, si vives en un piso grande o uno pequeño. En cualquier caso, esta aspiradora inalámbrica te va a venir de perlas. Recomendadísima.

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¿Qué dicen las reseñas de esta aspiradora?

Que es muy potente y fácil de usar, aunque la falta de soporte vertical hace que guardarla sea un poco más complicado que con otros modelos. Aquí puedes ver algunas reseñas reales de usuarios:

"Buen producto, aspira bien aunque no aspira cuando va hacia atrás. Tampoco se aguanta apoyada en la pared por lo que es un problema en cuanto a espacio."

"Me ha sorprendido la calidad del producto, muy potente, la durabilidad de la batería son de 40 minutos perfecto para aspirar toda la casa, con una sola pasada te queda el suelo limpio."

"Estoy muy contenta con esta aspiradora. Tiene mucha potencia y aspira genial, incluso los pelos y la suciedad del día a día."

Recuerda que, hasta el 30 de septiembre, puedes disfrutar de un descuento adicional del 15% al comprar esta aspiradora usando nuestro cupón exclusivo TELECINCO-CASA. ¿Vas a aprovecharlo?

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