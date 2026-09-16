Lorena Romera 16 SEP 2026 - 16:43h.

La exparticipante de 'LIDLT' celebra un paso clave en su camino para convertirse en madre soltera

Lucía Sánchez comparte los resultados de sus pruebas tras recibir una llamada imprevista de su clínica de fertilidad

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Lucía Sánchez está haciendo partícipes a su seguidores de cada paso en su camino para convertirse en madre soltera. Tras anunciar recientemente su decisión de someterse a una inseminación artificial para darle un hermano o hermana a su hija Mía, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha recibido una de las noticias más esperadas de todo el proceso: ya han encontrado al donante de semen genéticamente compatible con ella.

Muy emocionada, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido la feliz noticia desde el tren: "Ya han encontrado el donante compatible genéticamente conmigo. Qué día llevo de emociones, me acaban de avisar y en el tren no puedo expresarme". Y esto no ha sido todo. Tal y como ha contado a través de Instagram, la de Cádiz ha recibido también los resultados definitivos de sus pruebas genéticas, que han salido "a la perfección".

Según ha explicado la propia Lucía en este post, el siguiente paso ahora será realizarse un "test de transferencia", una prueba sencilla que consiste en comprobar mediante una cánula fina que el conducto es adecuado para el procedimiento de inseminación. Ante la rapidez con la que se están desarrollando los acontecimientos -algo que ha sorprendido a los usuarios-, la que fuera ganadora de 'GH DÚO' ha querido aclarar el motivo por el que su proceso avanza a buen ritmo: "Yo no tengo ningún problema de fertilidad, por lo que la cosa va un poco más acelerada... porque solo hay que hacer las pruebas de sangre, buscar al donante, hormonar e inseminar".

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Aún así, la búsqueda del donante ha supuesto semanas de trabajo por parte de la clínica hasta dar con la máxima compatibilidad genética, un factor imprescindible para "que un bebé salga sano". Tras revisar las características notificadas por el equipo médico y dar su visto bueno definitivo, Lucía Sánchez ha dejado todo listo para encarar la recta final del procedimiento. Agradecida por el apoyo de su comunidad, la creadora de contenido afronta esta nueva etapa llena de ilusión y con la vista puesta en el momento de la inseminación.