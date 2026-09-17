telecinco.es 17 SEP 2026 - 10:15h.

Nacho se rompía en la hoguera tras ver a Náyades acercarse y mostrarse muy cómplice con su soltero, Andrea

Náyades respondía con una canción y acompañada del resto de las chicas de 'La isla de las tentaciones'

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Los chicos de 'Las isla de las tentaciones' se han enfrentado a una primera hoguera en la que muchos de ellos se han quedado boquiabiertos viendo las imágenes de sus novias. Nacho era uno de los primeros en ver a su chica en una actitud que no se esperaba y es que la conexión entre Náyades y Andrea era evidente. Pero ¿Cómo lo han vivido?

A pesar de que Náyades advirtió a su soltero que nunca estaría con él y que no podría hacer daño a su novio, lo cierto es que se acercó mucho a Andrea en su villa, incluso compartieron momentos juntos en la piscina y ella se rompió poco después confesándose con las chicas.

La reacción de Nacho en la hoguera

“Viendo esto no sé si me hace falta ver un beso”, decía Nacho en la hoguera y se levantaba atónito sin saber qué decir: “No puedo, Sandra, me podía esperar muchas cosas, pero no esto, me ha roto en mil pedazos, no...” La presentadora le abrazaba y él se derrumbaba: “Es que es la primera hoguera…” A tal punto llegó la situación que Nacho, después de apoyarse en sus compañeros con un largo abrazo, intentó huir de la hoguera y Sandra tuvo que intentar pararle.

Náyades y las chicas responden con un canción

Todos han visto esta durísima entrega del programa y han reaccionado de formas distintas. Nacho pasaba el día publicando contenido sobre su cambio físico y nos mostraba que estaba con Rubén y Sergio viendo la emisión.

Mientras tanto, Náyades lo veía con los chicas, con las que ha hecho un viaje, una especie de ruta en la que visitarán la ciudad en la que vive cada una de ellas y así, juntas, publicaban un vídeo en el que aunque no hablaban, sí cantaban una canción con una letra que decía mucho.

En el vídeo las veíamos a todas, pero Náyades se dirigía a cámara mientras ellas la miraban a ella y cantaban el tema ‘Inocente’ de Myke Towers: “Dicen que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario (…) Esas cicatrices no fui yo quien las marcaron”.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' hacen piña

Además, todas las chicas publicaban el mismo vídeo en el que, con su pijama rosa, cantaban y bailaban. Una secuencia que acompañaban del texto: “Agradezco tanto el vínculo que hemos creado”.