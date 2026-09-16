El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé quiso zanjar la polémica surgida ayer martes cuando ni él ni Vinícius Jr ni Ibrahima Konaté visibilizaron la camiseta de apoyo a Ceuta

Vinicius, Mbappé y Konaté saltan al campo con la camiseta levantada tapando el mensaje de apoyo a Ceuta y se la quitan antes del saludo inicial

Compartir







El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé quiso zanjar la polémica surgida ayer martes cuando ni él ni Vinícius Jr ni Ibrahima Konaté visibilizaron la camiseta de apoyo a Ceuta con el resto de compañeros, dejando claro que tiene "toda la solidaridad" con la ciudad, pero que no se quería olvidar de "todos los inmigrantes que han perdido la vida" ni tampoco "poner prioridad en el sufrimiento".

En los minutos previos al partido de este martes contra el Elche CF en LaLiga EA Sports, estos tres futbolistas evitaron lucir totalmente las camisetas en apoyo de Ceuta que había promovido la Asociación Valenciana de Empresarios con los clubes de su comunidad impidiendo que se viese el mensaje de 'Todos somos caballas', que es como se conoce a los ceutíes, y el lema 'Nuestra Ciudad, nuestra patria'.

"Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", apuntó Mbappé en exclusiva al diario 'As'.

Las palabras de Mbappé sobre su posición

Para el francés, su decisión le deja en "una posición difícil". "Porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo les apoyo cien por cien con mi pensamiento, pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero poner prioridad en el sufrimiento", subrayó.

PUEDE INTERESARTE Lo que opina el vestuario del Real Madrid sobre el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté con las camisetas en apoyo a Ceuta

El de Bondy insistió en que "hay gente que sufre" y que le da "mucha pena de ver eso en el mundo" porque sólo quiere "lo mejor para el mundo" de hoy en día. "Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido", deseó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la camiseta que sacaron los jugadores al campo se podía leer "Todos somos caballas (es el sobrenombre que reciben los ceutíes)". Y a ese lema se añadía: "Nuestra Ciudad, nuestra patria". Las imágenes de televisión mostraron cómo las camisetas se empezaron a repartir entre los 22 futbolistas que fueron titulares, justo antes de saltar al césped, en el túnel de vestuarios. Cuando llegó el turno de Mbappé, Vinicius y Konaté, estos intentaron leer el mensaje con gesto de cierta extrañeza y decidieron ponerse la camiseta sólo a medias, sin que se pudiera leer el contenido del mensaje. Luego, fueron los primeros en quitársela.