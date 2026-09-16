Lorena Romera 16 SEP 2026 - 14:48h.

La madre del hijo de Yulen Pereira ha arremetido contra Zoe Bayona por sus palabras en 'En todas las salsas'

Yulen Pereira y Jeimy Báez, juntos por el primer cumpleaños de su hijo: las imágenes de la celebración

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La visita de Zoe Bayona no ha dejado a nadie indiferente en el arranque del primer programa de la nueva temporada de 'En todas las salsas'. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha opinado sin tapujos sobre la relación entre Yulen Pereira y Jeimy Báez, especialmente a raíz de su último acercamiento al celebrar juntos el primer cumpleaños de su hijo. La influencer ha asegurado que Jeimy "lo trata como si fuera su novio", criticando duramente su comportamiento en estos últimos meses -marcados por los conflictos mediáticos y los líos judiciales-.

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"No soy nadie para hablar porque es muy delicado y es mi amigo", comenzaba expresando la que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que finalmente aclaraba en el punto en el que se encuentran: "Han conseguido llegar a una relación más o menos formal, aunque siguen teniendo peleas".

"A Yulen le dolió mucho cómo hizo las cosas Jeimy. Supongo que ser madre será complicado... También creo que como mujer ha crecido un poco. La relación ha sido muy tormentosa desde el principio", ha contado Zoe, que también se ha pronunciado sobre una posible recaída entre los padres de la criatura.

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Tras estas declaraciones, la reacción de la que fuera no se ha hecho esperar. Lejos de quedarse callada, Jeimy Báez ha estallado públicamente, cargando directamente contra la ex de Josué Bernal. A través de sus historias de Instagram, la joven de origen dominicano no ha dudado en mencionar el perfil de Zoe para dirigirse expresamente a ella: "Eres una friki, estas tú para hablar de locas".

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Pocos minutos después, Jeimy Báez ha querido demostrar que Zoe Bayona habría intentado disculparse tras su intervención en 'En todas las salsas'. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha compartido una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que le escriben: "Ya he hablado con Zoe, te pide perdón, que no era su intención" y "que no va a volver a pasar". Sobre esa captura de chat, la que fuera mamá hace un año ha añadido entre risas un irónico "vaya...", dejando al descubierto las presuntas disculpas que habrían llegado tras comentar públicamente su relación con Yulen Pereira.