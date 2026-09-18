telecinco.es 18 SEP 2026 - 10:10h.

Cecotec hace sus deberes con el AirClima12000 Smartfresh Connected, un aire totalmente programable, con Inverter e ideal para el hogar

Con esta comparativa de los mejores aires acondicionados split de 2026 encontrarás el perfecto para tu hogar

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Has decidido que no vas a a volver a pasar ni calor ni frío en casa, pero tampoco quieras pagar una fortuna en la factura de la luz. ¿Qué puedes hacer? Pues buscar una opción como el Aire acondicionado Cecotec AirClima 12000 Smartfresh Connected. Este modelo en concreto viene con bomba de calor ideal para el invierno, función de deshumidificador y una tecnología inverter con la que gasta mucha menos luz. ¡Y además está de oferta!

Un aire acondicionado de split totalmente programable con mando o móvil, ideal para habitaciones por su funcionamiento silencioso, pero también para salones por su potencia. Va a ser vuestro mejor aliado frente al frío y el calor.

Por qué la recomendamos

Su sistema Inverter, que regula el compresor constantemente para ahorrar mucho en la factura de la luz.

Su conexión WiFi te permite programarlo y configurarlo con el teléfono móvil.

Tiene 4 modos y 8 velocidades, opciones de sobra para cada situación.

Incluye modo deshumidificador que limpia muy bien el ambiente en poco tiempo.

Comprar en Cecotec por (449 €) 399 €

Aire acondicionado Cecotec AirClima 12000 Smartfresh Connected

La experiencia de uso del Aire acondicionado Cecotec AirClima 12000 Smartfresh Connected es de lo más satisfactoria. Mientras vuelves del trabajo, lo puedes encender (o haberlo dejado programado) y volver a casa con una temperatura perfecta tanto en invierno como en verano. Es compatible con la app de Ceccotec, aunque también trae mando a distancia, totalmente programable y sorprendentemente silencioso en su modo nocturno, aunque lo mejor es su bomba de calor, ideal para el invierno, y su tecnología Inverter. Da igual que lo tengas todo el día puesto, porque vas a ahorrarte mucho dinero en la factura de la luz a final de mes. Además, tiene hasta opción de autolimpieza para que no tengas que preocuparte de filtros ni nada. Es comodísimo.

Es un modelo especialmente interesante para dormitorios, debido a su modo noche, aunque también va genial en salones y estancias grandes. Si quieres climatizar bien tu hogar y ahorrar, es la mejor opción.

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¿Qué valoraciones tiene este aire acondicionado?

Este modelo de Cecotec tiene reseñas muy positivas por su relación calidad-precio, su capacidad de enfriar y también de calentar, además de por el poco consumo eléctrico que tiene. Aquí puedes echar un vistazo a varias valoraciones de usuarios:

"Buenísimo. Enfría super rápido y se ahorra bastante en la factura de luz. Me encanta. Es el segundo verano que lo tengo"

"Excelente producto y funcionamiento al 100%"

"Tras 1 año usándolo puedo decir que la relación calidad precio no está nada mal, llegó bien embalado y protegido"

Como en el resto de su catálogo, Cecotec te ofrece la entrega en un plazo de entre 1 y 3 días tras realizar el pedido, con la posibilidad de financiar tu compra en hasta 36 cuotas y sin gastos de envío, junto con 3 años de garantía. ¿Te animas?

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