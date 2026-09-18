Tras cinco días siguiéndole la pista y gracias también a la colaboración ciudadana, las autoridades mexicanas han podido dar con el presunto asesino de la estudiante canaria

Así es El Trompas, el presunto asesino de Claudia en México: un ladrón adicto a las drogas que vive a cinco calles de donde fue apuñalada la española

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Las autoridades mexicanas, tras casi una semana del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, apuñalada mortalmente el pasado sábado 12 de septiembre en el estado de Morelos, han conseguido detener al identificado como autor del crimen, conocido como ‘El Trompas’; un ladrón de la zona.

Después de cinco días siguiéndole la pista, y gracias a la ayuda de la ciudadanía, los agentes han podido dar con él, como ha confirmado el fiscal del estado de Morelos, Fernando Blumenkron. Se encontraba bebiendo cerveza en la calle, con el pelo rapado y otra vestimenta distinta a la que quedó captada en las imágenes de las cámaras que le grabaron huyendo de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde fue asesinada la estudiante canaria de 21 años. La joven apenas llevaba un mes en el estado mexicano de Morelos como parte de un intercambio académico con la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil.

Las autoridades de México pedirán la pena máxima para 'El Trompas' por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

Las autoridades mexicanas pedirán la pena máxima para él: 70 años de cárcel por feminicidio. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que todo se produjo tras un forcejeo y después de que ‘El Trompas’ le robase el móvil a Claudia.

A las puertas de la Casa de la Cultura de Cuautla, la joven pidió entonces auxilio, siendo en ese momento cuando él le asestó varias puñaladas en el vientre. Para cuando los servicios de emergencia llegaron, ya había muerto.

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La detención del identificado como presunto asesino, que se encontraba a solo 30 minutos del lugar donde presuntamente perpetró el crimen, además, coincide con la llegada de la familia de la estudiante a México, donde hoy van a proceder al reconocimiento del cuerpo para su posterior repatriación a España; un durísimo momento para unos padres que hace apenas un mes despedían a su hija en ese mismo lugar.

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‘El Trompas’ era un delincuente reincidente que ya había estado en prisión por robo en un par de ocasiones. Aquella noche, en el marco de la conocida ‘Fiesta Nacional de la Planta Medicinal’, le arrebató la vida y la atención médica no llegó a tiempo. Todo mientras él huía de allí.