Lorena Romera 17 SEP 2026 - 12:31h.

A pocos días de su boda con Pascalle Paerel, la presentadora enseña su emotiva despedida de soltera

Sandra Barneda explica el verdadero motivo por el que se casa: "Una vez encuentras a la persona, hay que ser valiente”

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Sandra Barneda cuenta los días para su boda con Pascalle Paerel, prevista para el próximo 10 de octubre. Sin embargo, antes de poner rumbo al altar en lo que la propia comunicadora ha calificado como una decisión llena de valentía al "haber encontrado a la persona", le quedaba todavía algo muy importante por cumplir: su despedida de soltera. La presentadora de 'La isla de las tentaciones' ha viajado por sorpresa a un destino único que le ha regalado unos días mágicos.

Lejos de los planes convencionales, sus amigas más íntimas -a las que apoda cariñosamente como sus "siete magníficas"- orquestaron una misión secreta a sus espaldas. A través de un emotivo vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram, la periodista ha revelado cómo fue víctima de una estratagema durante días, repleta de excusas y pistas falsas para mantenerla al margen del destino.

Un destino sorpresa y un encuentro muy especial

"Nunca imaginé que viviría una despedida de soltera y mucho menos así", confiesa la periodista. Convertida en lo que ella misma ha descrito como una especie de "piloto del amor", Sandra subió al avión sin conocer el itinerario, sabiendo únicamente su destino: Tánger, una ciudad en la que "nunca había estado".

Allí, las emociones se dispararon a medida que fue descubriendo a cada una de las integrantes de esta sorpresa, incluida su propia hermana, cuya aparición supuso uno de los momentos más conmovedores de la escapada.

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Entre paseos, gastronomía y confidencias de soltera

Las imágenes compartidas por la escritora -finalista al Premio Planeta- muestran una estampa repleta de magia costera: comidas riquísimas frente al mar, momentos de descanso, compras tradicionales por la medina, conversaciones profundas y muchas risas. Unos días pensados para exprimir al máximo lo que sus amigas llaman sus "últimos días de soltera", un estado al que, según ellas, "ya no se vuelve nunca más".

Para Sandra Barneda, estos días han ido mucho más allá de una simple fiesta, convirtiéndose en una reafirmación del valor de la amistad y del amor incondicional antes de su gran día: "Amor del bueno, del que te recuerda que tienes una red de seguridad, tu lugar, tu casa más allá de todo".

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Enamorada y con ganas de darse el 'sí, quiero', la conductora de 'La isla de las tentaciones' regresa a España renovada: "Vuelvo infinitamente agradecida porque pocas cosas se hacen más feliz que saber que tienes cerca a personas que te quieren de verdad (...) Como en Casablanca, siempre nos quedará Tánger".