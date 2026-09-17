Claudia Barraso 17 SEP 2026 - 17:06h.

El padre de Noah Woods ha publicado en su perfil de Facebook un emotivo homenaje un día después de su muerte

Encuentran el cuerpo de Noah Woods, el niño de tres años desaparecido, en un lago de Suffolk, Inglaterra

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Noah Woods, el niño con autismo de tres años desaparecido en un parque infantil en Brantham, Inglaterra, fue encontrado muerto en un lago de Suffolk. Una noticia que conmocionó a todos los vecinos y que dejó a una familia destrozada por la triste y dolorosa pérdida del pequeño.

Un día después de que se confirmase su fallecimiento, su padre ha publicado en redes sociales un bonito homenaje que han querido hacerle al pequeño en su recuerdo. “Como seguro que todos habéis visto, el cuerpo que encontraron en Decoy Pond era de nuestro pequeño Noah”, empezaba diciendo en el texto que publicó junto con unas fotografías de los objetivos que habían colocado en su honor.

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“No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida, todos estamos absolutamente destrozados. Noah era el niño más dulce e inocente, con nada más que amor para dar, y lo vamos a echar muchísimo de menos”. Además, sobre la repercusión que tuvo la noticia de su desaparición, ha querido agradecer la ayuda que recibieron por parte de muchas personas.

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El mensaje de agradecimiento a los voluntarios y cuerpos de seguridad

“Parece que ha tenido un impacto en toda la nación, todos habéis acogido a Noah en vuestros corazones, con toda la ayuda abrumadora, todos solo intentábamos traerle a casa sano y salgo”. Fueron más de mil voluntarios los que peinaron la zona para dar con el niño lo antes posible. Incluso, el Servicio Aéreo de la Policía Nacional, la Guardia Costera de Sus Majestades, el Servicio de Bombero y Rescate de Suffolk, colaboraron en su búsqueda.

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A última hora de la tarde de este miércoles, las autoridades inglesas confirmaron que habían encontrado un cuerpo dentro de un lago y que podría tratarse del pequeño. Poco más tarde, la familia confirmó el fallecimiento de Noah, destrozados y desolados al no poder salvarle.

“Este fue el desenlace más desgarrador para nosotros, solo esperábamos que estuviera escondido en algún lugar donde alguien pudiera encontrarlo, es lo que nos repetíamos todo el tiempo”. Antes de confirmar el fallecimiento, su padre utilizó el mismo perfil de redes sociales para alentar a más personas a que colaborasen con su búsqueda, pero tuvo que cancelarlo apenas unas horas más tarde.

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Así fue encontrado el pequeño

“Noah, serás querido para siempre, nunca serás olvidado y te echamos muchísimo de menos. Ha sido un privilegio ser tus padres y poder haber llenado tanto amor en los escasos tres años que estuviste con nosotros”. La familia se encuentra rota en estos momentos por la dura pérdida a la que se enfrentan después de que las autoridades le confirmasen la peor de las noticias.

Antes de que la Policía encontrase el cuerpo, compartieron unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad antes de que el familiar con el que estaba Noah lo perdiese de vista. Los informes apuntan a que el pequeño salió corriendo del parque infantil hacia un callejón en dirección a una nueva construcción cercana.

Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado cómo el pequeño pudo acabar en ese lago y los motivos por los que se produjo su fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la causa de la muerte habría sido un ahogamiento.