El truco definitivo para reavivar el tinte después del verano en tres sencillos pasos

telecinco.es 18 SEP 2026 - 09:00h.

El sol, la playa y las piscinas hacen que el pelo se desgaste y pierda el color e intensidad

Con Color Mask podrás recuperar ese brillo y suavidad entre tinte y tinte

Compartir







Después del verano, el sol, las piscinas y la playa, el pelo sufre y el color pierde intensidad y viveza y puede verse más apagado hasta que llega el momento de aplicarte el tinte. Pero antes de eso, hay un truco que puedes utilizar para revitalizar el color de forma rápida y sencilla, tanto tras el verano, como el resto del año.

Solo tienes que aplicar la Color Mask de Mercadona entre tinte y tinte. Esta mascarilla permite reavivar el tono del cabello y aporta luminosidad, brillo e hidratación. Además, sus aceites naturales contribuyen a nutrir y acondicionar tu pelo para que se vea más cuidado y radiante.

Es una mascarilla que puedes utilizar antes de recurrir al tinte. Eso sí, hay que tener en cuenta que la Color Mask de Mercadona actúa en la superficie para reavivar el color de forma temporal, mientras que el tinte penetra en la estructura del cabello para modificar su color de forma permanente.

Por eso es una opción de lo más práctica para mantener durante más tiempo la intensidad del tinte y evitar que se vea apagado después de un tiempo. Se trata de una mascarilla de aplicación fácil y sencilla, pero no cubre canas, ni aclara el color de tu cabello. Solo le da un aspecto hidratado y con más brillo.

¿Qué tonos hay y cómo se aplica?

La Color Mask de Mercadona tiene hasta seis tonos diferentes para elegir: violín, negro, marrón chocolate, rojo, cobre y rubio miel. Lo más recomendable es escoger el que más se adapte al color de tu tinte.

Una vez que has elegido el más se adecua a tu cabello, su aplicación es muy sencilla. Las indicaciones vienen en el envase junto con unos guantes.

Con el cabello húmedo. Aplica la Color Mask como cualquier mascarilla. Déjala actuar entre 3 y 5 minutos, dependiente de la intensidad deseada, y aclara.

Así de fácil puedes darle otro aspecto a tu cabello. Un truco rápido y sencillo para mantener la intensidad de tu tinte durante más tiempo en casa.