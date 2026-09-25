Esta secadora con bomba de calor lo cambia todo: seca mejor, gasta menos y cuida más tu ropa

telecinco.es 25 SEP 2026 - 10:33h.

La Serie 7000 SensiDry de AEG cuida cada fibra usando bajas temperaturas, consume menos energía y es más inteligente. ¡Y encima está más barata!

Las 10 mejores secadoras de ropa con los precios más económicos

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El otoño está al acecho, y eso implica lluvias, y eso también implica coladas que no terminan de secarse nunca. Si no quieres pasar más por eso, necesitas comprar una secadora como la Secadora con bomba de calor AEG 7000 SensiDry. Cuenta con 8 kg de carga, sensores para ajustar tiempo y temperatura automáticamente y multitud de programas para ajustarlo como quieras. ¡Y además está de oferta!

Es una secadora ideal para familias numerosas tanto por carga como por facilidades. Con ella ahorrarás más de 1.000 € en electricidad y, al comprarla con el cupón, 10DESCAEG, te la llevas por poco más de 500 €.

Por qué la recomendamos

Seca a baja temperatura para proteger las telas más delicadas usando la tecnología SensiDry.

Ajusta tiempo y consumo automáticamente, gracias a sus sensores, para que ahorres en la factura de la luz.

Puedes secar algodón y sintéticos juntos sin ningúnn problema.

Cuenta con 10 programas, incluyendo programas para edredones, prendas delicadas, ropa deportiva y más.

Comprar en AEG por (849 €) 559 €

Secadora con bomba de calor AEG 7000 SensiDry

Que sea tan inteligente es lo que más nos ha llamado la atención de la Secadora con bomba de calor AEG 7000 SensiDry. Cuando la usas, trabaja a temperaturas más bajas para no dañar tejidos, pero además cuenta con sensores de temperatura y humedad para monitorizar su interior y saber qué necesita la ropa en todo momento, sin pasarse ni quedarse corta. Además, como tiene la tecnología MixDry, no hay problema si mezclas tejidos, porque salen igual de bien. Es comodísima, cuenta con muchos programas si prefieres hacer las cosas manualmente, y lo más importante, las prendas quedan perfectas al salir.

Una secadora que recomendamos especialmente si vives en familia y no tienes tiempo ni ganas de complicarte al secar la ropa. También va genial con edredones nórdicos de matrimonio gracias a sus 8 kg de carga, por si te interesa.

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¿Qué valoraciones tiene esta secadora?

Este modelo tiene muy buenas reseñas, como verás en las que hemos podido recopilar, por su fácil uso, su tamaño y lo rápido que seca la ropa. Puedes echar un vistazo a continuación:

"Es fácil de manejar y funciona bien. Me gusta el diseño."

"Es la segunda secadora AEG y continuamos con la marca por sus prestaciones. Todo OK."

"Estoy contenta con la marca y la secadora en si, es moderna y no ocupa mucho espacio."

AEG te ofrece la entrega a domicilio gratuita, con opción de financiación en varias mensualidades sin intereses, con instalación gratis y, además, si usas el cupón 10DESCAEG, te llevas una rebaja extra del 10%.

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